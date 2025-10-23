このページの本文へ

10月29日の「肉の日」限定

肉29％増量！全サイズ対象！ あの「ビーフペッパーライス」が大盤振る舞い

2025年10月23日 17時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今月もこの日がやってくる！

　ペッパーランチは10月29日の限定で、「ビーフペッパーライス」のお肉を29％増量する。

ペッパーランチは今月も29日がお得な1日

　熱々の鉄皿の上でジュージューと音を立てながら仕上がる「ビーフペッパーライス」は、香ばしさと食欲をそそる香りが自慢のペッパーランチの看板メニュー。今回のキャンペーンは、ペッパーライスのお肉が増量する企画。

　「ビーフペッパーライス」は、全メニューの中でも圧倒的な人気を誇り、来店客のおよそ6割が注文するペッパーランチの“顔”とも言える一品。今回の“29％お肉増量”では、そんな看板メニューにさらに“ごちそう感”をプラスしたキャンペーン。

写真はビーフペッパーライス（ライス普通・お肉特盛）29％増量

【キャンペーン概要】

内容　：10月29日限定で「ビーフペッパーライス」のお肉を29％増量して販売
実施日　：10月29日
対象商品：ビーフペッパーライス 全サイズ（テイクアウト、デリバリーを除く）
実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチ・ダイナー、ペッパーランチPLUS、クニズの全店（東京競馬場店、ハウステンボス店、清水PA店を除く）

お腹いっぱいで心もいっぱい

　1ヶ月がんばった自分へのご褒美にたっぷりお肉のプレゼントはいかが？いつもより満足感のある一皿で、お腹も心も満たされること間違いなし。

　（※文中の価格はすべて税込）

