9月の劇場上映アニメは作品数は少ないものの、恒例のプリキュア映画の新作『映画キミとアイドルプリキュア♪』や待望の続編となる『チェンソーマン レゼ篇』が登場。

また、来年1月より放送開始予定の『葬送のフリーレン』第2期の前に第1期を5章に分けた振り返り特別上映がスタート。フリーレンたちの旅を振り返って第2期に備えよう。

TVアニメ放送2周年記念！

『葬送のフリーレン』第1期振り返り特別上映～旅の記憶～ 第1章「旅立ち編」（第1話「冒険の終わり」～第6話「村の英雄」）

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

作品解説

勇者ヒンメルたちと共に、10年に及ぶ冒険の末に魔王を打ち倒し、世界に平和をもたらした魔法使いフリーレン。千年以上生きるエルフである彼女は、ヒンメルたちと再会の約束をし、独り旅に出る。それから50年後、フリーレンはヒンメルのもとを訪ねるが、50年前と変わらぬ彼女に対し、ヒンメルは老い、人生は残りわずかだった。その後、死を迎えたヒンメルを目の当たりにし、これまで“人を知る”ことをしてこなかった自分を痛感し、それを悔いるフリーレンは、“人を知るため”の旅に出る。その旅路には、さまざまな人との出会い、さまざまな出来事が待っていた――。



2023年9月より第1期が放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』。その放送2周年を記念して、【第1期振り返り特別上映～旅の記憶～】の開催が決定しました！ 9月27日（土）の第1章を皮切りに、第1期全28話を5章に分け、全国9劇場で上映。

9月27日（土）の第1章「旅立ち編」は第1話～第6話。10月11日（土）の第2章「断頭台のアウラ編」は第7話～第11話。10月25日（土）の第3章「絆編」は第12話～第17話。11月15日（土）の第4章「一級魔法使い試験編その1」は第18話～第22話。11月29日（土）の第5章「一級魔法使い試験編その2」は第23話～第28話となります。

2026年1月から放送される第2期に向けての振り返りの意味も込めて、ぜひこの機会に映画館のスクリーンで『葬送のフリーレン』をお楽しみください。

第2期ティザーPV



スタッフ

原作：山田鐘人・アベツカサ（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋

キャラクターデザイン・総作画監督：長澤礼子

コンセプトアート：吉岡誠子

魔物デザイン：原科大樹

アクションディレクター：岩澤 亨

デザインワークス：簑島綾香、山﨑絵美、とだま。、長坂慶太、亀澤 蘭、松村佳子、高瀬丸

美術監督：高木佐和子

美術設定：杉山晋史

色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：廣住茂徳

撮影監督：伏原あかね

編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二

音楽：Evan Call

アニメーション制作：マッドハウス

オープニングテーマ：「勇者」（歌：YOASOBI）

エンディングテーマ：「Anytime Anywhere」（歌：milet）

キャスト

フリーレン：種﨑敦美

フェルン：市ノ瀬加那

シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦

ハイター：東地宏樹

アイゼン：上田燿司

上映情報

9月26日（金）2周年記念舞台挨拶付き上映、9月27日（土）全国9劇場で公開

公式サイトURLhttp://frieren-anime.jp/

公式X@Anime_Frieren

公式TikTok@anime_frieren

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会