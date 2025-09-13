9月の劇場上映アニメは作品数は少ないものの、恒例のプリキュア映画の新作『映画キミとアイドルプリキュア♪』や待望の続編となる『チェンソーマン レゼ篇』が登場。
また、来年1月より放送開始予定の『葬送のフリーレン』第2期の前に第1期を5章に分けた振り返り特別上映がスタート。フリーレンたちの旅を振り返って第2期に備えよう。
2025年9月劇場アニメ 紹介作品
- TVアニメ放送2周年記念！
『葬送のフリーレン』第1期振り返り特別上映
- 炸裂する少年と少女の夏――
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
- キミに贈る！ “宇宙1”のスペシャルなステージ♪ 時を超える想いが伝説をつくる…！
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』
- 歌って踊ってみんなで一緒にスマーフ大冒険！
『劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）』
- 世界中で大人気のアニメシリーズ「ブルーイ」が映画館に登場！
『ブルーイ in シネマ』
『葬送のフリーレン』第1期振り返り特別上映～旅の記憶～ 第1章「旅立ち編」（第1話「冒険の終わり」～第6話「村の英雄」）
©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
作品解説
勇者ヒンメルたちと共に、10年に及ぶ冒険の末に魔王を打ち倒し、世界に平和をもたらした魔法使いフリーレン。千年以上生きるエルフである彼女は、ヒンメルたちと再会の約束をし、独り旅に出る。それから50年後、フリーレンはヒンメルのもとを訪ねるが、50年前と変わらぬ彼女に対し、ヒンメルは老い、人生は残りわずかだった。その後、死を迎えたヒンメルを目の当たりにし、これまで“人を知る”ことをしてこなかった自分を痛感し、それを悔いるフリーレンは、“人を知るため”の旅に出る。その旅路には、さまざまな人との出会い、さまざまな出来事が待っていた――。
2023年9月より第1期が放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』。その放送2周年を記念して、【第1期振り返り特別上映～旅の記憶～】の開催が決定しました！ 9月27日（土）の第1章を皮切りに、第1期全28話を5章に分け、全国9劇場で上映。
9月27日（土）の第1章「旅立ち編」は第1話～第6話。10月11日（土）の第2章「断頭台のアウラ編」は第7話～第11話。10月25日（土）の第3章「絆編」は第12話～第17話。11月15日（土）の第4章「一級魔法使い試験編その1」は第18話～第22話。11月29日（土）の第5章「一級魔法使い試験編その2」は第23話～第28話となります。
2026年1月から放送される第2期に向けての振り返りの意味も込めて、ぜひこの機会に映画館のスクリーンで『葬送のフリーレン』をお楽しみください。
第2期ティザーPV
スタッフ
原作：山田鐘人・アベツカサ（小学館「週刊少年サンデー」連載中）
監督：斎藤圭一郎
シリーズ構成：鈴木智尋
キャラクターデザイン・総作画監督：長澤礼子
コンセプトアート：吉岡誠子
魔物デザイン：原科大樹
アクションディレクター：岩澤 亨
デザインワークス：簑島綾香、山﨑絵美、とだま。、長坂慶太、亀澤 蘭、松村佳子、高瀬丸
美術監督：高木佐和子
美術設定：杉山晋史
色彩設計：大野春恵
3DCGディレクター：廣住茂徳
撮影監督：伏原あかね
編集：木村佳史子
音響監督：はたしょう二
音楽：Evan Call
アニメーション制作：マッドハウス
オープニングテーマ：「勇者」（歌：YOASOBI）
エンディングテーマ：「Anytime Anywhere」（歌：milet）
キャスト
フリーレン：種﨑敦美
フェルン：市ノ瀬加那
シュタルク：小林千晃
ヒンメル：岡本信彦
ハイター：東地宏樹
アイゼン：上田燿司
上映情報
9月26日（金）2周年記念舞台挨拶付き上映、9月27日（土）全国9劇場で公開
公式サイトURLhttp://frieren-anime.jp/
公式X@Anime_Frieren
公式TikTok@anime_frieren
