コメダ「ブラックモンブラン×シロノワール」再び！間違いない“宇治抹茶”仕立て

コメダ珈琲店は10月16日、竹下製菓のチョコレートバーアイス「ブラックモンブラン」とコラボしたメニュー2品を数量限定で発売します。

コメダ×ブラックモンブランのコラボ新作

竹下製菓の「ブラックモンブラン」は、九州地方で人気のチョコレートバーアイスで、バニラアイスにチョコレートとザックザク食感のクランチがコーティングされているのが特徴です。

過去にもコメダではブラックモンブランとのコラボを実施したことがありますが、今回は祇園辻利の「宇治抹茶」を組み合わせた新作を発売。



「シロノワール ブラックモンブラン－宇治抹茶仕立て－」と「ブラックモンブランパフェ－宇治抹茶仕立て－」をラインアップします。

▲シロノワール ブラックモンブラン－宇治抹茶仕立て－ 970円～1030円（ミニサイズ770円～830円）

シロノワールはコメダオリジナルのスイーツメニュー。あたたかいデニッシュに祇園辻利の宇治抹茶を使ったクリームをサンドし、チョコソースとクランチで“ブラックモンブラン”らしいパリッと食感を再現しています。

あたたかさと冷たさ、甘さとほろ苦さ、なめらかさとザックザク食感のコントラストを堪能できます。

▲ブラックモンブランパフェ－宇治抹茶仕立て－ 790円～1030円

コメダ珈琲店初となるブラックモンブラン×祇園辻利のパフェは、パリッと食感のチョコソースとザックザク食感のクランチをのせたソフトクリームに、宇治抹茶プリン、ココアバウムクーヘン、小倉あんを重ねた和洋折衷の一品です。

祇園辻利の抹茶による奥深い風味と、チョコソースの甘みが調和し、ひと口ごとに豊かな味わいが広がるといいます。

こちらの2品は販売期間は10月16日から12月上旬までを予定しており、数量限定のため各店なくなり次第終了となります。

“ブラックモンブラン”が喫茶デザートに変身！

コメダ珈琲店と竹下製菓、祇園辻利の3社の味わいをひとつに融合させた今回のコラボは、抹茶好きにもチョコ派にも響く贅沢な内容ではないでしょうか。

ブラックモンブランのザクザク感とシロノワールのふんわり感、その両方を楽しめる機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。