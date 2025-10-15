このページの本文へ

セブンに「ハロウィン」限定の7品が登場！黒×オレンジがｶﾜｲｲ!!

2025年10月15日 16時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　セブン‐イレブンは10月7日から、ハロウィンシーズンに合わせた限定メニュー全7品を順次発売します。旬のかぼちゃを使ったスイーツをはじめ、黒とオレンジのコントラストが見た目にも鮮やかな商品がそろいます。

▲ヤミ闇やみつき イカ墨パスタ　572円

　まっ黒なイカスミソースに、刻んだイカと魚介の出汁を加えたパスタです。トマトソースやトッピングのイカが濃厚な旨みを引き立て、ハロウィンらしい一皿に仕上げています。

▲パンプキンもこ　248円
※発売日：10月12日

　ニュージーランド産かぼちゃペーストを使ったなめらかなクリームを、モチっとした黒いもこ生地に詰めています。オレンジ色のチョコを線掛けし、ハロウィン気分を盛り上げるスイーツです。

▲プリンケーキパフェ ヤミいちご　399円
※発売日：10月12日

　ブラックココアといちごの赤でハロウィンの世界観を表現したパフェ。ショコラプリンの上にショコラムースやミルククリーム、いちごソースなどを重ね、食感の変化と華やかな見た目を楽しめるといいます。

▲いちごとホワイトチョコのケーキ　189円
※発売日：10月14日

　練乳ケーキにホワイトチョコを合わせ、いちごジャムとチョコレートをトッピング。インパクトのある見た目ながら、口当たりは優しい甘さです。

▲くるくるソーセージロール　181円
※発売日：10月14日

　ソーセージをパン生地でくるくる巻いた惣菜パンです。ケチャップ味のシンプルな味付けです。

▲揚げない胡麻団子 かぼちゃあん　192円
※発売日：10月21日

　揚げずに焼き上げたモチモチ食感の胡麻団子に、北海道産かぼちゃペーストのあんを包みました。香ばしいごまの風味と濃厚な甘みが相性抜群です。

▲かぼちゃ＆マスカルポーネ 生どら焼　248円
※発売日：10月21日

　ココア風味のどら焼生地に、かぼちゃあんとマスカルポーネホイップをサンド。黒とオレンジのコントラストが映える、和洋折衷のスイーツです。

黒とオレンジで魔法をかける
ハロウィンメニューが登場！

　セブン‐イレブンのハロウィンメニューは、スイーツから惣菜パンまで幅広いラインアップで展開。見た目の楽しさと味の満足感を兼ね備えた内容で、ホームパーティーやちょっとしたご褒美にもぴったりです。

　どのメニューも見た目がユニークで、思わず写真を撮りたくなるものばかり。手軽に“おうちハロウィン”を楽しんでは？

※価格は税込み表記です。

