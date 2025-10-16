デニーズにあま〜い「蜜いも」スイーツ大集合！この季節の幸せ♡

デニーズジャパンは10月29日より、全国のデニーズ店舗で“蜜いも”のデザートを販売する。

デニーズにて「蜜いも」フェアスタート！

デニーズで使用される茨城県産の紅天使は、温度・湿度調整された貯蔵庫等で熟成をさせることで甘さを増したさつまいも。



焼くことで糖度が増して一層甘くなり、口の中で広がるような、しっとりとした食感が特長。デニーズではその特長から「蜜いも」と表現している。

そんな「蜜いも」を使用したスイーツが5種類登場する。

▲「蜜芋のモンブランサンデー 紅天使使用」（1639円）

しっとりと甘い蜜芋を、華やかなモンブラン仕立てのサンデーに。まるで天然のスイーツのような「紅天使」の焼き芋と、なめらかな安納芋のペーストやさつまいもアイスを盛り合わせた、さつまいもづくしのデザート。

みたらしソースの甘じょっぱい風味は、さつまいものやさしい甘さと相性抜群。和洋の素材が織りなす、重層的なハーモニーが楽しめという。

▲「蜜芋のモンブランパルフェ」（693円）

サンデーはちょっと大きいという方にもおすすめの、蜜芋を味わう秋パルフェ。



モンブラン仕立てのなめらかな安納芋ペーストや、角切りのおいもを加えたさつまいもアイスなどをバランスよく盛り合わせている。トッピングは、しっとりとした食感と甘さが魅力の「紅天使」の焼き芋。口いっぱいに広がる濃密な味わいが魅力とうたう。



また、ゆであずき、みたらしソース、白蜜ゼリーなどの和風素材もアクセントな一品。

▲「蜜芋のちょこっとパルフェ」（539円）

しっとり甘い蜜芋を、ちょこっとサイズでお気軽に。濃厚な甘さの「紅天使」の焼き芋やまろやかな安納芋ペーストを盛り合わせて、秋らしいスイーツに仕立てている。



バニラアイスやホイップクリームに、みたらしソースや白蜜ゼリーなど和の素材をプラス。グラノーラのザクザクとした食感もアクセントに。

▲「蜜芋のグラタン仕立て」（1089円）

表面を香ばしくキャラメリゼした、ひんやりなめらかなデザート。「紅天使」の焼き芋やまろやかな安納芋ペーストをトッピングして、風味豊かに仕立てている。



カリッとしたキャラメルと、とろ～りとしたクレームパティシエールの食感の違いも楽しみながら、蜜芋の味わいを存分に堪能できるという一杯。

▲「あずきとカスタードのフレンチトースト」（869円）

オーダーごとに焼き上げるフレンチトーストに、ゆであずきや「紅天使」の焼き芋をトッピング。まろやかなクレームパティシエールとみたらしソースを合わせて、和と洋の素材が調和した味わい豊かなデザートに仕立てている。



温かい焼き芋やフレンチトーストに、ひんやり冷たいバニラアイスがベストマッチするそうだ。

お芋好きにはたまらない♡

焼き芋好きにはたまらないフェアがスタート♡デザートメインにはもちろん、食後にいただけるサイズも揃っていて嬉しい！

最後まで食べやすい工夫もたくさんなデニーズのスイーツ、お店で楽しんでみては。

（※文中の価格はすべて税込）