【期間限定】ジョナサン「早生みかんスイーツフェア」旬のみかんスイーツが勢ぞろい

ジョナサンは10月23日より早生（わせ）みかんスイーツを販売する。

早生（わせ）みかんスイーツフェアスタート！

ジョナサンに和歌山県有田産・早生（わせ）みかんを使用した、スイーツが登場。早生みかんは、比較的早く成熟する品種で、ちょうど10月下旬ごろから出回ります。

今年は、果汁たっぷりの「早生みかん」を堪能できるスイーツが昨年より1種類増え、5種類がラインナップ。

▲＼早生みかん4個使用！／季節のジョナパフェDX（1649円）



豊かな甘みと適度な酸味のバランスが良い早生みかんを贅沢に4個使用。ボリュームがありながらもぺろりと食べられる爽やかな味わいに仕立てている。

▲季節のジョナパフェ（989円）



早生みかん1.5個使用。爽やかなみかんと濃厚な北海道ソフトクリームが相性抜群。自家製みかんゼリーもたっぷり入ったパフェ。

▲ワルトミカンデル（早生みかん大福）769円



もちもちのぎゅうひで早生みかんとマスカルポーネクリーム、あんこを包んでいる。大福の上にはソフトクリームをON。

▲早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ（439円）



さっぱりとしたみかんゼリーとヨーグルトのコンビネーションは、食後のデザートにもぴったり。

▲自家製プリンのジョナサンデー（769円）



早生みかんとなめらかな自家製プリン、ソフトクリームの組み合わせが絶妙な一品。

パフェⅮX、すごすぎる

みかん好きにはたまらないスイーツフェア。特に「ジョナパフェDX」は超ボリューム。写真に撮って自慢したくなりそうな大きさだ……！

（※文中の価格はすべて税込）