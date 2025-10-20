1099円の“ 45分食べ放題”が時間延長に！カレーやピザなど食べ放題

ニラックスが運営する「グランブッフェ」など14店舗では、通常45分の食べ放題コース「プチブッフェ」（1099円）を15分延長する延長するキャンペーンを11月19日までの期間限定で実施中です。
「プチブッフェ」は、むさしのブラックカレーや季節のカレーをはじめ、ピザやパスタ（冷製含む）、パン、うどん、ラーメンなど、指定のメニューが食べ放題となるコースです。さらにサラダ・デリの一皿も付いて、ボリューム満点ながらリーズナブルなコースです。
期間中、料金はそのまま1099円で、制限時間が60分に延長されます。
対象店舗は、グランブッフェ イオンモール名取、ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉、ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパークなど全国のニラックスブッフェ系列店舗。筑紫野店のみ11月16日までの実施となります。
■実施店舗
・グランブッフェ イオンモール名取
・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉
・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛
・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク
・グランブッフェ イオンモール高岡
・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター
・グランブッフェ イオンモール東浦
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス
・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地
・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳
・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北
・グランブッフェ イオンモール伊丹
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中
・グランブッフェ イオンモール筑紫野 ※11月16日まで
1099円で満腹！
短時間でサクッと楽しめる「プチブッフェ」が、15分延長でさらにお得に。60分に延長されたこの機会に、家族や友人とゆっくり食べ放題を楽しんでみては？
※価格は税込み表記です。