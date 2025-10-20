1099円の“ 45分食べ放題”が時間延長に！カレーやピザなど食べ放題

ニラックスが運営する「グランブッフェ」など14店舗では、通常45分の食べ放題コース「プチブッフェ」（1099円）を15分延長する延長するキャンペーンを11月19日までの期間限定で実施中です。



「プチブッフェ」は、むさしのブラックカレーや季節のカレーをはじめ、ピザやパスタ（冷製含む）、パン、うどん、ラーメンなど、指定のメニューが食べ放題となるコースです。さらにサラダ・デリの一皿も付いて、ボリューム満点ながらリーズナブルなコースです。



期間中、料金はそのまま1099円で、制限時間が60分に延長されます。

対象店舗は、グランブッフェ イオンモール名取、ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉、ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパークなど全国のニラックスブッフェ系列店舗。筑紫野店のみ11月16日までの実施となります。

■実施店舗

・グランブッフェ イオンモール名取

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ イオンモール高岡

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野 ※11月16日まで

1099円で満腹！

短時間でサクッと楽しめる「プチブッフェ」が、15分延長でさらにお得に。60分に延長されたこの機会に、家族や友人とゆっくり食べ放題を楽しんでみては？

※価格は税込み表記です。