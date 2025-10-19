“牡蠣フライ＆大俵ハンバーグ”がリッチ！ビッグボーイの秋メニュー

ビッグボーイとヴィクトリアステーションは10月23日より、「牡蠣フライフェア」を開催します。

牡蠣フライ＆大俵ハンバーグが味わえる！

グリル料理を中心としたファミリーレストラン「ビッグボーイ」と」ヴィクトリアステーション」で季節のフェア。

「牡蠣フライフェア」では広島県産の大粒でぷりっとした牡蠣を使用し、サクサクの衣で揚げた牡蠣フライを、看板の「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」と一緒に味わえるメニューを展開。

牡蠣の濃厚な旨みと磯の香りが口いっぱいに広がり、タルタルソースはもちろん、グリルメニューとも相性抜群とのことです。

▲牡蠣フライ＆大俵ハンバーグ 150g 1639円／200g 1705円／250g 1925円

▲牡蠣フライ＆手ごねハンバーグ150g 1375円

▲牡蠣フライ＆グリルチキン200g 1419円

▲牡蠣フライ＆手ごねハンバーグ100g＆グリルチキン200g 1529円

▲牡蠣フライ＆みすじステーキ150g 2189円

▲牡蠣フライ単品2個 550円

ぷりっと濃厚！

サクサクの牡蠣フライとハンバーグの組み合わせは食べ応え十分で、牡蠣好きにはたまらない内容です。単品注文もできるので、お酒のおつまみなどいろいろな食べ方を試せるのも嬉しいポイントです。

※価格は税込み表記です。