うなぎ、宮崎牛がお値打ち！ くら寿司「九州フェア」で秋の味覚満喫

くら寿司は本日10月17日より、「【九州産】うなぎ（一貫）」や「【九州産】すぎ」など九州の味覚を堪能できる「九州」フェアを期間限定で開催します。

脂ののったうなぎや新鮮なすぎ・さばが登場！

▲【九州産】うなぎ（一貫） 390円

脂ののった大型うなぎを使用した「【九州産】うなぎ（一貫）」は、あっさりとした醤油ベースのタレで丁寧に焼き上げ、蒸しとタレ付け、炭火焼きを3回繰り返すことで香ばしい皮目とふわふわの身質を実現しています。

▲【九州産】すぎ 250円

黒潮で育った「【九州産】すぎ」は透明感のある白身が特徴で、活〆により歯切れの良い食感を楽しめるといいます。

▲【九州産】さばたたき 130円

「【九州産】さばたたき」はふり塩で旨みを引き出し、生姜の風味がアクセントとなっています。

▲【九州産】活〆ひらまさ 280円

さらに「【九州産】活〆ひらまさ」は引き締まった身質と程よい脂のりが堪能でき、店内で皮引きとスライスを行い、鮮度の高さをそのまま味わえます。

▲宮崎牛てんこもり 280円

宮崎県内で生産肥育された質の高い黒毛和種である「宮崎牛」の牛バラ肉を使用した「宮崎牛てんこもり」も登場。甘辛い醤油ベースでお寿司との相性も良く仕上げています。

また、ハロウィーン限定商品「ぷるぷるおばけゼリー」「消えるゴーストメロンソーダ」も同時に登場します。

▲ぷるぷるおばけゼリー 240円

▲消えるゴーストメロンソーダ 330円

九州の旬の味覚が勢揃い！

秋の味覚と季節感のある遊び心を一度に楽しめる内容で、子どもから大人まで楽しめるラインアップになっています。九州の厳選食材はもちろん、見た目にも楽しいハロウィーン商品で食卓が華やぐのも魅力です。

※価格は税込み表記です。