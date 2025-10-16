【本日】セブンで 「ポケモン」フェア開幕！“メガカイリュー”のおむすびなど盛りだくさん

セブン‐イレブンは10月16日から、「Pokémon LEGENDS Z-A」「Pokémon LEGENDS Z-A Switch2 Edition」の発売を記念したコラボキャンペーンを全国で順次実施します。
メガカイリューの「オムライスおむすび」をはじめ、チコリータ、ポカブ、ワニノコのスイーツなど、ゲームの世界観を楽しめるオリジナルパッケージ商品が登場します。
限定パッケージのコラボ商品が登場！
▲オムライスおむすび トマトソース 213円
鶏肉・玉ねぎ・にんじんを混ぜ込んだケチャップライスにトマトソースを合わせ、ふんわり焼いたオムレツをのせたおむすびです。パッケージにはメガカイリューをデザインしています。
▲たんぱく質が摂れる チキン＆チリ 432円
ローストチキンと半熟ゆで玉子、チリソイミートを組み合わせたボリュームのあるロールパンです。メガリザードンX・Yのパッケージが目印です。辛みが効いたスパイシーな味わいといいます。
▲たんぱく質が摂れる チキンロール 421円
にんじんやブロッコリーを混ぜたサラダチキンをロールパンで包み、ぷちぷちマスタードでアクセントをつけています。パッケージはメガサーナイト仕様です。
▲ずっしり草もち 203円
よもぎ香る餅生地で十勝産小豆のこしあんを包んだ草もちです。パッケージにはチコリータをデザインしています。
▲王道の生どら焼 粒あん＆ホイップ 205円
ふんわり生地に北海道十勝産小豆使用の粒あんとホイップを挟んだどら焼です。パッケージにはポカブをデザインしています。
▲たっぷりホイップのダブルシュー 199円
カスタードとホイップ、2種類のクリームが入ったシュークリームです。ワニノコがパッケージに登場します。
▲濃厚バニラのカスタードシュー 172円
バニラビーンズ入りカスタードを詰めたシュークリームです。ピカチュウのデザインで登場します。
▲かぼちゃの濃厚プリン 291円
カラメルソースとホイップを合わせた濃厚なかぼちゃプリンです。セブン‐イレブンにちなんで、No.0711のパンプジンが描かれています。
さらに、「北海道産男爵のポテトサラダ」「味しみ玉こんにゃく」「ミートボールとタコさんウインナー」の3品がモンスターボールのデザインで登場します。
▲北海道産男爵のポテトサラダ 213円
▲味しみ玉こんにゃく 278円
▲ミートボールとタコさんウインナー 321円
■コラボ商品購入で豪華ポケモングッズが当たるキャンペーンも！
これらの商品を購入すると、シリアル応募で「ポケモンルーム宿泊券」や「オリジナルタンブラー3種セット」などが当たる「ポケモンみっけ！」キャンペーンに参加できます。
▲ポケモンルーム宿泊券 当選人数：14組
▲オリジナルタンブラー 3種セット（ポケモンデザイン） 当選人数：3種セット計100名
▲セブン‐イレブン専用QUOカードPay（1000円分）
▲どのコースに応募しても必ずもらえるオリジナル壁紙（全16種）
対象アイス2個購入でグッズがもらえる＆
パンプジンパーカーが当たるSNSキャンペーンも！
さらに、対象アイスを2個購入すると「オリジナルA4クリアファイル」がもらえる企画や、Xでのフォロー＆引用ポストで「オリジナルパンプジンパーカー」が当たるキャンペーンも実施されます。
■対象商品
■オリジナルA4クリアファイル
■オリジナルパンプジンパーカー（SNS抽選）
ポケモンファン大注目！
メガシンカポケモンをはじめとするコラボパッケージは、ファン心をくすぐるデザインばかり。いずれも期間限定での販売となるため、見つけたら早めにチェックしてください！
※価格は税込み表記です。