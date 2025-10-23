万博会場の「セブン-イレブン」で売れた商品が全国へ。抹茶好きは大興奮！

セブン‐イレブン・ジャパンは「宇治抹茶スムージー」（400円）を10月24日より全国のセブン‐イレブンで順次、数量限定で発売する。

万博開催時に話題となった抹茶スムージーが登場！

セブンカフェの「スムージー」は、大阪・関西万博のセブン‐イレブン西ゲート店、ウォータープラザ店では今年7月後半の販売数が店舗連日合計で1000杯を超えて売れたという。



その中でも、人気ナンバーワンだったのが「香り広がる 抹茶スムージー」。

大阪・関西万博開催時はこの2店でしか購入できなかった抹茶を使用したスムージーが、さらにおいしくリニューアルされ全国手の店舗で登場する。

この「宇治抹茶スムージー」は、抹茶の中でも特に人気のある「宇治抹茶」を使用。さらに、使用する宇治抹茶は、創業164年の歴史を持つ京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用している。

視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい。そして上品な香りが最大の特長。国内外で高まる抹茶ブームと健康志向の両トレンドに応える商品という。

これは抹茶好き必飲！

なお、セブンのスムージーは、専用マシンにアイスキューブが入ったカップをセットして約70秒で完成する“お店で作る”仕様。対応店舗では、商品が店内の冷凍コーナーに並んでいる。



今回の万博では様々なものが話題となったが、身近なセブンの商品なら手軽に試せて嬉しい！抹茶好きの筆者、24日から順次、近くのセブンで探してみるぞ〜！





（※文中の価格はすべて税込）