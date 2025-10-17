吉野家 「牛オム黒カレー」「牛オムハヤシライス」本日から

牛丼の吉野家は10月17日から、「牛オム黒カレー」と「牛オムハヤシライス」を販売します。

秋冬の定番の黒カレー・ハヤシが

とろふわ玉子でさらにおいしく！

とろとろに仕上げた半熟卵がカレーやハヤシソースの旨みを包み込みむ人気メニュー“オム玉子”が今年も登場します。

▲牛オム黒カレー 847円（持ち帰り832円）

黒カレーは、玉ねぎとチキンブイヨンをベースに27種類のスパイスをブレンドしたコク深い味わいが特徴です。吉野家の牛丼の具とも好相性で、まろやかなオム玉子との組み合わせが絶妙とのことです。

▲牛オムハヤシライス 847円（持ち帰り832円）

ハヤシライスは、肉のうまみと野菜の甘み、玉ねぎの甘みが溶け込んだコク深いソースに、オム玉子のとろふわっとした食感が重なります。

さらに、肉をたっぷり味わいたい人には「肉だく」仕様が用意されており、チーズ、牛カルビ、牛×牛カルビ、から揚げといったトッピングの追加も可能です。

■黒カレーメニュー

・黒カレー 498円（持ち帰り489円）

・牛黒カレー 652円（持ち帰り640円）

・肉だく牛黒カレー 762円（持ち帰り748円）

・チーズ黒カレー 660円（持ち帰り648円）

・牛カルビ黒カレー 762円（持ち帰り748円）

・牛×牛カルビスパイシーカレー 927円（持ち帰り910円）

・から揚げ黒カレー 707円（持ち帰り694円）

・オム黒カレー 693円（持ち帰り681円）

・牛オム黒カレー 847円（持ち帰り832円）

・肉だく牛オム黒カレー 957円（持ち帰り940円）

■ハヤシライスメニュー

・牛ハヤシライス 652円（持ち帰り640円）

・肉だく牛ハヤシライス 762円（持ち帰り748円）

・牛オムハヤシライス 847円（持ち帰り832円）

・肉だく牛オムハヤシライス 957円（持ち帰り940円）

ふんわりオム玉子が主役！

吉野家の新作は、カレー派もハヤシ派も満足できるうれしいラインアップで登場。半熟オム玉子のとろける食感がアクセントになり、濃厚なソースとの相性も抜群です。

オム玉子は単品トッピングとして注文できます。他のメニューと組み合わせて、自分好みの味わいを楽しんでは？

なお、吉野家では、「牛すき鍋膳」「とんこつ醤油牛鍋膳」も本日より販売開始（関連記事）。

秋冬のメニューラインナップに様変わりしましたよ。

※価格は税込み表記です。