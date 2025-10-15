「北京ダック」が食べ放題に！台湾満喫コースに新メニュー追加、11月15日まで

ニラックスブッフェは、全国の対象店舗で開催中の「台湾グルメフェア」にて、10月16日～11月5日の期間、新たな台湾グルメを「台湾満喫コース」に追加します。7店舗にて実施。

ニラックスブッフェでは、サラダやデリ、自家製から揚げ、麺類、セルフメイクのクレープなど、和洋中を自由に楽しめる多彩なラインアップがそろいます。

今回の台湾グルメフェアでは、「台湾満喫コース」に新たに「北京ダック」と「トリュフ入り餃子」が加わり、より豪華な内容になります。

▲北京ダック ※台湾満喫コース限定

モチモチのパオピンで包む肉厚なダックが特徴です。噛むたびに濃厚な旨みが広がり、ブッフェとは思えない贅沢な味わいを楽しめます。

▲トリュフ入り餃子 ※台湾満喫コース限定

世界三大珍味のひとつであるトリュフと、ぷりぷり食感の海老を組み合わせた餃子です。芳醇な香りと濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。餡には0.15％のトリュフが含まれています。

このほか、口の中でとろける柔らかい豚肉の「東坡肉（トンポーロー）」、海老の旨みを殻ごと味わえる「ソフトシェルシュリンプのチリソース」、そして食後にぴったりの「マンゴープリン」など、台湾の定番料理もそろいます。

▲東坡肉（トンポーロー）

▲ソフトシェルシュリンプのチリソース

▲マンゴープリン

■「北京ダック」「トリュフ入り餃子」の提供について

実施期間：10月16日～11月5日の期間中、台湾満喫コースにて提供

実施店舗：

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ



※コースの料金は各店舗ごと公式サイトで確認ください

“台湾満喫コース”がさらに贅沢に！

食べ放題で北京ダックやトリュフ入り餃子が楽しめる、豪華な内容となっています。手軽に台湾旅行気分を味わえるフェアで、家族や友人とワイワイ楽しむのにもぴったり。お近くに対象店舗がある人はぜひチェックしてください！

※価格は税込み表記です。