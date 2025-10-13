次回のスマホ総研定例会は2025年10月27日（月）を予定しております！

10月13日のスマホ総研定例会はお休みとなります。
次回の放送は2025年10月27日の予定です。お楽しみに！
毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。
あるときは最新端末、あるときは話題のアプリ、あるときはしょーもないエピソードなどを、毎回好き勝手におしゃべりする30分番組です！
▽放送情報
放送日： 2025年10月27日（月）
時間 ： 20:00～ 放送予定
番組 ： スマホ総研定例会360
▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）
【お知らせ】
「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
