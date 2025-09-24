Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第133回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

24時間で1億円突破！「null²」のお引越しクラウドファンディングがスタート

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　閉幕まで残すところあと11日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月2日（木）は、落合陽一さんプロデュースのシグネチャーパビリオン「null²」の移設を目的としたクラウドファンディングが注目を集めている。

　閉幕まで残すところあと11日。「駆け込み万博」が殺到し、パビリオンの予約はおろか、会場への入場も難しいともっぱらの評判の大阪・関西万博。

　その中でも人気を集めているシグネチャーパビリオン「null²」の移設を目的としたクラウドファンディングが立ち上がり、注目を集めている。

　このクラウドファンディングは「null²」を場所や形を変え、万博閉幕後も残していくことを目的としている。万博会期中は受け入れ人数に大きな壁があり、希望する人全てが見られるわけではなかったこの展示を今後より多くの人が体験できるものにするため、全国さまざまな場所への "引越" を目指しているという。

　当初、目標金額を1億円と定めていたが、なんと24時間以内に、目標額を達成。中には1千万円寄付した方もいるという。これに対し、落合陽一さんがXで「24時間以内に達成，感無量です！　みんなnull²を好きでいてくれて本当にありがとう！」と感謝の言葉を述べている。なお、現在はセカンドゴールを2億円に設定し、引き続き支援を呼び掛けている。

　X上では「達成おめでとうございます！」「可能であれば、クラファンをすることを前提にnull2に入ることができる、クラファン確約入場枠の新設を希望します」「まさか24時間以内に達成するなんて」「見れなかったから助かる」「null2の記憶を残すことにみんな思いが強い」「ヌルヌルパワーすげえ」などの意見が寄せられている。

