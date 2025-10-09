【7,979円のWi-Fi 6】エレコム「WRC-X3000GS4-B」登場｜高速・安定・省スペースを実現

エレコムは、Wi-Fi 6対応ルーター「WRC-X3000GS4-B」を10月中旬から発売する。価格は7,979円。

無線速度は5GHz帯で最大2,402Mbps、2.4GHz帯で最大574Mbpsに対応。従来規格に比べて高速かつ安定しており、家中どこでも快適なインターネット接続をサポートする。

デザインはコンパクトな省スペース設計で、縦置きと壁掛けの両方に対応。設置場所や環境に柔軟にフィットし、内蔵アンテナによりシンプルな外観を維持。ブラックボディはインテリアになじむ。

セキュリティ面では「セキュリティWi-Fi」と「WPA3 Personal」に対応し、ウイルス感染や情報漏えいのリスクを軽減。さらに、オプション機能として「友だちWi-Fi」や「こどもネットタイマー3」を備え、安全で管理しやすいネット環境を提供するという。

ネットワーク拡張では「Wi-Fi EasyMesh」に対応し、「離れ家モード」も利用可能。親機と子機の間で安定した通信を維持し、住まい全体の電波カバーを支える。

通信最適化として、混雑回避に有効なIPv6 IPoE接続に対応し、端末に向けて効率よく電波を届けるビームフォーミングを採用。安定性と体感速度の向上に寄与する。



※記載の通信速度は理論上の最大値