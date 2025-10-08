床から7cm浮かせてホコリ防止！ サンワサプライの新CPUスタンド「100-CPU004」発売

サンワサプライ、耐荷重30kgのCPUスタンド「100-CPU004」を発売 ― 幅20〜30cmで調整可能、ゲーミングPCにも対応

サンワサプライは10月8日、最大耐荷重30kgのCPUスタンド「100-CPU004」を発売した。横幅は20～30cmまで無段階で調整可能で、価格は2,528円（税抜）。

新登場の「100-CPU004」は、スチール製の頑丈な構造を採用し、30kgまでの重量に耐える設計となっている。これにより、一般的なデスクトップPCはもちろん、重量級のゲーミングPCも安全に設置可能だ。

また、横幅20〜30cmの無段階調整機構により、PCのサイズに合わせて柔軟にフィット。両サイドには落下防止ガードが備えられており、地震や振動による転倒・落下をしっかり防止する。

本製品は、床面から約7cm浮かせる設計となっており、ホコリの侵入や熱のこもりを防ぐ効果がある。さらに、多孔デザインによる通気性の確保で、PC内部の熱を効率的に逃がし、長時間の安定動作をサポート。パソコンの寿命を延ばすうえでも有効な構造となっている。

「100-CPU004」は工具不要の簡単組み立て式で、誰でも手軽に設置可能。デスク下やオフィス、リビングなど、さまざまな環境で活躍する。見た目もシンプルで、インテリアの雰囲気を損なわない点も魅力だ。

デスク周りの整理やPCの通気性改善を検討しているユーザーにとって、「100-CPU004」はコスパに優れた実用的な選択肢となるだろう。