GIGABYTE「G25F2A」登場。240Hzの滑らかさとデザイン性を両立した注目モニター

CFD販売、GIGABYTEの最新ゲーミングモニター「G25F2A」を10月中旬に発売

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTE（ギガバイト）ブランドの新型ゲーミングモニター「GIGABYTE G25F2A」を10月中旬に発売すると発表した。販売価格はオープン価格で、ユニットコム専売モデルとして購入可能だ。

1ms・240Hz対応。理想的なゲーム体験を実現

GIGABYTE G25F2Aの最大の特徴は、24.5インチ・フルHD（1920×1080）解像度ディスプレイに、1msの応答速度と240Hzの高リフレッシュレートを備えている点だ。



このスペックにより、FPSや格闘ゲームなどの動きの激しいタイトルでも、滑らかで遅延の少ない映像を楽しむことができる。まさに、ハイパフォーマンスを求めるゲーマーに最適なモデルといえるだろう。

デザインはシンプルかつスタイリッシュで、あらゆるインテリアに自然に溶け込む。さらに、ゲームプレイをサポートするアシスト機能も充実しており、競技シーンはもちろん、一般的なエンタメ用途にも幅広く対応している。

多彩な入力端子と目に優しい設計

接続端子にはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4、イヤホンジャックを搭載し、幅広いデバイスとの高い互換性を実現。また、ノングレア（非光沢）パネルを採用し、120% sRGBの広色域とフリッカーフリー技術に対応。長時間の使用でも目に優しい設計が施されている点も見逃せない。



さらに、保証期間は安心の3年間と、耐久性と信頼性の両立も魅力のひとつだ。

ゲームも映像も、エンタメを最大限に楽しめる一台

GIGABYTE G25F2Aは、ゲームプレイや映像コンテンツの魅力を最大限に引き出すハイスペックディスプレイとして、今後注目を集めるだろう。