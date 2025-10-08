1万円台で高性能！「simplus」新ゲーミングモニターが21.5／23.8／27インチで登場

ジェネレーションパス、「simplus」シリーズから3サイズのゲーミングモニターを発表 ― 高速応答×高コントラストで快適プレイを実現

ジェネレーションパスは10月8日、自社ブランド「simplus」の新製品として、21.5インチ・23.8インチ・27インチの3サイズ展開となるゲーミングモニターを発表した。

価格は21.5インチモデルが14,999円、23.8インチモデルが17,999円、27インチモデルが19,999円と手に取りやすい設定だ。いずれのモデルもVAパネルを採用し、滑らかで深みのある映像表現を実現。ゲームだけでなく、日常的なPC作業にも最適な一台となっている。

高速リフレッシュレート×1ms応答で、ゲームも映像も滑らかに

「simplus」シリーズのゲーミングモニターは、すべてのモデルでリフレッシュレート100Hz、応答速度1msというハイスペックを誇る。

高コントラストなVAパネルとフレームレスデザインにより、動きの速いゲームシーンでも残像を感じさせないクリアな映像を実現。臨場感あふれる映像美の中で、ゲームプレイはもちろん、映画や動画視聴、普段の作業も快適に楽しめるという。

視認性と快適性を追求したデザイン

170°の広視野角を確保しており、どの角度からでも色ムラの少ない鮮明な映像を表示可能。 特に複数モニターを並べるデュアルディスプレイ環境では、そのフレームレス設計が真価を発揮する。

さらに、長時間使用による目の疲れを軽減する「フリッカーフリー」機能や「アイケアモード」も搭載。快適性にも配慮された設計だ。

用途に合わせて選べる3サイズ、安心の1年保証付き

ラインナップは、省スペースに最適な21.5インチ、スタンダードサイズの23.8インチ、そして迫力の大画面で没入感を楽しめる27インチの3種類。

どのモデルも1年間のメーカー保証付きで、長く安心して使用できる。 コストパフォーマンスと機能性を両立した「simplus」シリーズのゲーミングモニターは、ゲーマーからビジネスユーザーまで幅広い層におすすめだ。