Cooler Master「Elite」シリーズ登場！ 冷却力とデザインを両立した新PCケース4モデル

Cooler Master、最新PCケース「Elite」シリーズを10月17日発売。高冷却×美観を両立した4モデル登場

Cooler Masterは10月17日、同社の最新PCケースシリーズ「Elite」を発売する。ラインアップは「Elite 490」「Elite 490 White」「Elite 681」「Elite 681 White」の全4モデル。価格はオープンで、Elite 490／490 Whiteが8,480円、Elite 681が9,980円、Elite 681 Whiteが10,480円となる。

■ Elite 490／490 White ― 高エアフローとARGB演出を両立

「Elite 490」および「Elite 490 White」は、最大360mmのラジエーターに対応し、最大9基のファンを搭載できる縦型冷却構造を採用。標準で3基のARGBファンを装備しており、高い冷却性能と多彩なライティングを両立する。

最大410mmのGPUをサポート。これにより、次世代のGeForce RTX 50シリーズなど大型グラフィックスカードも問題なく搭載可能だ。

■ Elite 681／681 White ― フルビュー強化ガラス×デュアルチャンバー設計

一方、「Elite 681」と「Elite 681 White」は、270°フルビュー対応の強化ガラスパネルを採用。内部パーツの美しいビルドを際立たせるデザインが特徴だ。

縦型冷却構造により最大10基のファンをサポートし、電源ユニットとケーブルを独立させた真のデュアルチャンバー構造を採用。これにより、効率的なエアフローと整理されたスタイリッシュな内部構造を実現している。

さらに、上部・下部に360mm、側面に280mmのラジエーターを搭載でき、カスタム水冷にも対応するハイエンドな冷却ポテンシャルを備える。

機能性とデザインを両立したこの新シリーズは、ゲーミングPCからクリエイティブ用途まで幅広いユーザーにとって、理想的なPCケースとなりそうだ。