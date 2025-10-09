Endgame Gear「OP1 8K v2」登場！ 8Kポーリングレート×新PAW3950センサーで最速クラスの反応を実現

Endgame Gearが最新ゲーミングマウス「OP1 8K v2」を発売開始

アーキサイトが正規輸入販売総代理店を務めるドイツのゲーミングデバイスブランド「Endgame Gear」は、最新モデル「OP1 8K v2」を10月9日より発売開始する。

「OP1 8K v2」は、従来モデル「OP1 8K」をさらに進化させた有線ゲーミングマウス。最大8Kポーリングレートに対応し、反応速度と精度を徹底的に高めているという。最大の特徴は、Endgame Gear専用に設計された新開発センサー「PAW3950カスタムセンサー」と、低遅延クリック技術の採用だ。これにより、プロゲーマーはもちろん、FPSやMOBAタイトルなど瞬発的な操作を求めるユーザーにも、圧倒的なレスポンスを提供する。

本体の形状やサイズ（118.2mm × 60.5mm × 37.2mm）は前モデルを継承しつつ、重量は約49.5g〜50.5gと軽量化。ボタンのホットスワップ機能もそのまま搭載しており、ユーザーの好みに合わせてスイッチ交換が可能だ。また、専用ソフトウェアによるポーリングレートの調整やクリックモード設定など、細部までカスタマイズできる設計も魅力となっている。

「OP1 8K v2」は、初心者からプロゲーマーまで幅広い層に対応するハイスペックマウスとして、新たなゲーミング体験を提供する。