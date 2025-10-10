このページの本文へ

10月18日から

ステーキデビュー応援“半額”企画！「ステーキ宮」で3種ステーキが小学生以下50％オフ

2025年10月10日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ステーキ宮は、10月18日～11月3日の期間、「ステーキデビュー応援キャンペーン」を実施します。

　対象は小学生以下の子どもで、3種のステーキが半額となります。さらに完食した子どもには、次回以降も対象ステーキが50％オフになる「宮ゴールドカード」をプレゼントします。

　対象となるステーキは、脂身と赤身のバランスが良い「リブロースステーキ」、濃厚な肉の旨みを楽しめる「チャックテールフラップステーキ」、やわらかくとろける食感が特徴の「ヒレステーキ」の3種です。

■ステーキデビュー応援キャンペーン　対象メニュー
・リブロースステーキ　140g 通常2189円→1094円、200g 通常3179円→1589円
・チャックテールフラップステーキ　140g 通常1969円→984円、200g 通常2959円→1479円
・ヒレステーキ　120g 通常3289円→1644円、150g 通常3839円→1919円

▲宮ゴールドカード（イメージ）

初めてのステーキ体験を思い出に

　子どもがナイフとフォークを使って自分でステーキを切る体験は、大人の気分を味わえるひとときとなりそう。子どもの“ステーキデビュー”に、家族で利用してみては？

※価格は税込み表記です。

