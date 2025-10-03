ASUS ROG Harpe Mini Core発表｜超軽量52g・12,000dpi搭載の有線ゲーミングマウス最新モデル

ASUS、わずか52gの軽量ゲーミングマウス「ROG Harpe Mini Core Gaming Mouse」を発表

ASUS JAPANは、同社のゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、新たな有線ゲーミングマウス「ROG Harpe Mini Core Gaming Mouse」を正式発表した。発売日は10月10日を予定している。

圧倒的な軽量設計と高精度センサー

「ROG Harpe Mini Core Gaming Mouse」は、本体重量わずか52gという驚異的な軽さを実現。つかみ持ちやつまみ持ちといったプロゲーマーが好む持ち方に最適化されたデザインが特徴だ。

搭載する光学センサーは12,000dpiの高精度仕様。400/800/1600/3200 DPIの切替が可能で、シーンに応じた素早く確実なエイムをサポート。さらに、3ピン機械式スイッチの差し替えに対応し、ユーザー好みにカスタマイズできる点も魅力だ。

ブラウザベースの設定ツール「Gear Link」

面倒なインストール不要で利用できるブラウザベースのツール「Gear Link」を活用すれば、場所を問わずいつでもマウス設定をカスタマイズ可能。搭載スイッチには耐久性に優れたROG Micro Switch IIを採用し、1億回のクリック耐久を誇る。

プロゲーマーの声を反映した設計

このマウスは、実際のプロゲーマーからのフィードバックを基に開発。快適性と精密な操作性を兼ね備えた設計は、競技シーンにおける強力な武器となるだろう。