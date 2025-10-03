Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma＆Core X V2、10月10日発売へ

Razer、次世代Thunderbolt 5対応アクセサリーを発表

Razerは、次世代規格 Thunderbolt 5 に対応したPCアクセサリー「Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma」と「Razer Core X V2」を正式発表した。

両製品は10月10日に発売予定で、価格は56,980円から。予約受付はすでに10月2日より開始されている。

Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma ― 高速転送とマルチ接続を実現

「Razer Thunderbolt 5 Dock Chroma」は、最大120Gb/sの高速データ転送に対応した次世代ドッキングステーションだ。

3台までの4Kディスプレイ接続をサポートし、Thunderbolt Share機能により複数のPC間でのファイル共有やマルチデバイス操作も可能。

クリエイティブワークからゲーミングまで幅広い用途に対応し、プロフェッショナルユーザーに最適化された多機能アクセサリーとなっている。

Razer Core X V2 ― ノートPCをデスクトップ級に進化させる外付けGPUボックス

一方、「Razer Core X V2」は、ノートPCでもデスクトップPC並みのグラフィックス性能を発揮できる外付けGPUボックス。

最新のNVIDIAおよびAMDグラフィックスカードに対応し、Thunderbolt 5接続によって短時間でセットアップが可能。

これによりノートPC環境を強化し、高速データ処理と圧倒的なグラフィック体験を実現するという。

進化するPC環境に応えるRazerの新提案

今回の新製品は、進化を続けるPC環境において求められる高性能と柔軟性を両立。

ゲーマー、クリエイター、ビジネスプロフェッショナルといった幅広いユーザーに向けて、最適なセットアップと効率的なワークフローを提供する。