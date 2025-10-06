高さ・角度・設置方法を自由に。サンワサプライの新スタンドが登場

サンワサプライは、17.3インチまでの大型モバイルモニターやタブレットに対応する卓上スタンド3製品を発売した。ラインナップは「PDA-STN83BK（伸縮タイプ）」「PDA-STN84BK（3関節アームタイプ）」「PDA-STN85BK（クランプタイプ）」の3種類で、価格は8,250円から9,900円までとなる。

それぞれのモデルは設置方式や機能が異なり、使用環境や目的に応じて選択できるのが特徴だ。「PDA-STN83BK」は伸縮アームを採用し、高さ調整が自由に行えるモデル。ホルダー部はボールジョイント構造を採用し、360度の回転が可能なため、縦向き・横向きどちらでも快適に利用できる。台座の裏面にはケーブルホールと六角レンチの収納スペースが設けられており、整理しやすさにも配慮されている。

一方、「PDA-STN84BK」と「PDA-STN85BK」は3関節アームを搭載し、角度調整の自由度が高い仕様だ。特に「PDA-STN85BK」はクランプ式を採用しており、デスクの天板に固定することで設置面積を抑え、限られた作業スペースを有効に活用できる。いずれのモデルもホルダー部は幅185〜270mm、厚さ16mm以下の機器に対応し、最大17.3インチまでのモバイルデバイスに対応する。

全モデル共通で、設置機器やデスクの表面を保護するためのキズ防止ゴムパッドを標準装備。リモートワークの普及によりデスク環境の改善ニーズが高まる中、サンワサプライの新スタンドシリーズは、効率的で快適な作業環境を求めるユーザーにとって実用的な選択肢となっている。