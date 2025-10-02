インバースネット、新ゲーミングPCブランド「FREX∀R」発表　42機種を一挙公開

インバースネット、新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」を正式発表

インバースネットは10月1日、ゲーミングPC市場向けの新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」を正式に立ち上げた。ブランド第一弾として42機種を展開し、高性能パーツの採用や標準3年保証を備えるなど、ユーザーが安心して利用できる環境を提供する。

コンセプト：「異次元の楽しさ、無限の可能性」

FREX∀Rは「異次元の楽しさ、無限の可能性」をコンセプトに掲げ、すべてのゲーマーに革新的な体験を提供することを目指している。最新のゲーミングマザーボードを搭載し、静音性に優れた独自の水冷システムを採用することで、最高水準のパフォーマンスを実現。デザイン面では流線型を基調とし、ブラックとホワイトの2色展開で展開される。

製品ラインナップ：ZシリーズとXシリーズ

新ブランドのラインナップには2つのシリーズが用意されている。

Zシリーズ：幅約230mm × 高さ約502mm × 奥行約457mm。迫力ある筐体でハイエンド志向のユーザーに最適。

Xシリーズ：幅約235mm × 高さ約366mm × 奥行約467mm。省スペース設計ながら高性能を追求し、限られたスペースでも快適に利用可能。

両シリーズともデザインの統一感を保ちながら、異なるユーザーニーズに応える仕様となっている。

渋谷でポップアップイベント開催

新ブランドの発表を記念して、10月1日から5日まで渋谷にてポップアップイベントが開催されている。来場者は最新ゲーミングPCを直接体験できるだけでなく、ブランドの世界観にも触れることができる。

本記事を読んでFREX∀Rに興味を持った人は、詳細情報を随時更新中の公式サイトをチェックしてほしい。