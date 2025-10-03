白いゲーミングPCならこれ！ TSUKUMO「G-GEAR White Edition」が249,980円から発売

ヤマダデンキ、TSUKUMOブランド最新ゲーミングPC「G-GEAR White Edition」を発売

ヤマダデンキは、TSUKUMOブランドから新モデルとなるゲーミングPC「G-GEAR White Edition」を発表した。価格は249,980円からで、ツクモネットショップにて購入可能だ。

洗練されたホワイトデザインと高性能を両立

「G-GEAR White Edition」は、白を基調とした美しいデザインと高性能を兼ね備えた次世代型ゲーミングPC。フロントフェイスは、透明感のあるクリアガラス仕様とシンプルなホワイトスチール仕様の2タイプから選べる。さらに、RGB LEDファンによるカラフルなライティングに対応しており、ユーザーの個性を自由に演出できる点も魅力だ。

最新マザーボード搭載で拡張性も抜群

本モデルには、MSI製「PRO B860M-A WIFI」マザーボードを採用。堅牢な電源設計に加え、Gen5 NVMe対応のM.2スロットやPCI Express 5.0スロットを搭載しており、最新の高速規格に対応している。これにより、ゲーミングはもちろん、クリエイティブ用途やビジネスシーンにおいても快適で安定したパフォーマンスを提供するとしている。

国内組み立てで安心の品質とスピード納品

「G-GEAR White Edition」は、TSUKUMOの熟練スタッフによって国内で丁寧に組み立てられている。そのため、高い品質と信頼性を確保しながら、迅速な納品も実現。詳細スペックや購入手続きについては、ツクモ公式ウェブサイトから確認できる。