牛×豚で肉200g！「肉W盛り！究極の焼肉丼」本日スタート

丼チェーン「伝説のすた丼屋」は10月1日から、期間限定で「肉W盛り！究極の焼肉丼」を販売します。

すた丼屋史上最高の肉量「肉W盛り！究極の焼肉丼」

「米はほどほどに、肉を楽しみたい」というニーズの拡大を受けたという新メニュー。米量は通常の「すた丼」より少なめの330gにしつつ、肉量（牛バラ、豚バラ）はすた丼比2倍量のおよそ200gを使用した「肉W盛り！究極の焼肉丼」が登場です

▲肉W盛り！究極の焼肉丼 1290円

牛バラと豚バラを砕いたニンニクと素揚げ玉ねぎとともに炒め、秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドした特製焼肉ダレで香ばしく仕上げ、ニラを加えてご飯にのせています。お肉は“すた丼屋史上最高の肉量”という200gで、圧倒的なボリューム。



ジューシーな肉の旨味と香ばしさに、濃厚な特製焼肉ダレが絡み合い、一口ごとに食欲をかき立てる仕上がりなんだとか。

並の2／3量にした「腹八分目盛り」、すたみな唐揚げを3つ添えた「唐揚げ合盛り」、肉を通常の2倍に増やした「肉量2倍」も展開します。なお、 「肉量2倍」は、肉およそ400g、総重量700g超という豪快ボリュームです。

▲肉W盛り！究極の焼肉丼 腹八分目盛り 1190円

▲肉W盛り！究極の焼肉丼 唐揚げ合盛り 1590円

▲肉W盛り！究極の焼肉丼 肉量2倍 1990円

▲肉W盛り！究極の焼肉定食 1390円

肉量200gの豪快ボリューム！

すた丼屋の通常の「すた丼」のご飯の量は370g。比べると今回の商品はややご飯控えめですが、それでも大盛りであることには変わりありません。さすがすた丼！



肉を思う存分堪能できる「肉量2倍」も用意されているので、挑戦してみては？

※価格は税込み表記です。