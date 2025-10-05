「大粒牡蠣フライ」が今年も！大戸屋、広島県産カキ使用の季節メニュー

定食チェーン「大戸屋」は広島県産「大粒牡蠣フライ」を10月3日より販売中です。販売期間は2026年の2月28日までと予定されています。

大戸屋の季節の風物詩「大粒牡蠣フライ」が今年

毎年、期間限定で販売される秋冬の定番メニュー「大粒牡蠣フライ」が今年も復活しました。



栄養豊かな海で育った広島県産の大粒牡蠣を使用。サクッと軽やかな衣で揚げ、ひと口で牡蠣の旨みと海の香りが広がる贅沢な味わいに仕上げたといいます。



牡蠣フライの数は4個か6個かで選べます。定食のほか単品も用意。

▲大粒牡蠣フライ（4個） 定食1380円、単品1290円

大粒牡蠣フライ（6個） 定食1680円、単品1590円

店内仕込みの特製タルタルソースのほか、ソースや醤油で食べても相性が良く、好みに合わせて楽しめます。

店内で仕込む特製タルタルソースは玉ねぎやピクルスの食感を残し、卵のコクとアンチョビの隠し味が牡蠣の甘みを一層引き立てる仕上がりなんだとか。

大戸屋に冬の味覚到来！

冬の定番メニューである牡蠣フライが、今年も大粒で登場。大戸屋の牡蠣フライは製造工程を毎年見直し、細やかな調整を重ねているそうです。熱々の牡蠣フライに特製タルタルをたっぷり絡めれば、一気に季節の贅沢を堪能できそう！

数量限定のため、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。