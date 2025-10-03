塩むすび✕豚汁食べ放題！新米「はえぬき」のおむすびを好きなだけ食べられる

スイーツ食べ放題のお店「スイーツパラダイス」は10月10日から、期間限定キャンペーン「スイパラ秋の大収穫祭」を全店舗で開催します。

話題を呼んだ「塩むすび×豚汁」食べ放題が復活！

「スイパラ秋の大収穫祭」では、昨年SNSで大きな話題を呼んだ「塩むすび×豚汁」食べ放題が復活。

全コースを対象に、新米の旨みを引き立てる塩むすびと、スイパラ農園の野菜を使った豚汁が食べ放題となります。

▲塩むすび

山形県のスイパラ農園で収穫した新米「はえぬき」を使った塩むすびを食べ放題で提供します。長崎県産の花藻塩を合わせることで、お米の甘みと旨みを引き立てています。

▲豚汁



旬の野菜を取り入れた白みそ仕立ての豚汁は、秋はかぼちゃを加えて優しい味わいに仕上げています。スイパラ農園の野菜をふんだんに使い、食欲をそそる一杯です。

秋限定“生搾りモンブラン”が登場！

また、「フルパラコース」を対象に、秋らしいモンブランやシャインマスカットの食べ放題も展開します。

フルパラコースで対象となる生搾りモンブランに、新フレーバーの「抹茶」と「紫芋」が登場。定番の「栗」と組み合わせ、期間ごとに異なる3種類をファーストプレート限定で提供します。「生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコース」では、食べ放題となります。

▲栗のモンブラン（10月10日～）

渋皮栗を丁寧に裏ごししたペーストをクリームに合わせたモンブランで、濃厚な甘さが特徴です。

▲抹茶のモンブラン（11月1日～11月14日）

京抹茶を練り込んだ栗ペーストに抹茶餡とクリームを合わせ、香り高い一品に仕上げています。

▲紫芋のモンブラン（10月10日～10月31日、11月15日～終了まで）

紫芋と栗のペーストに紫芋餡とカスタードクリームをブレンドし、優しい甘さとなめらかな口当たりを楽しめます。

また、高級フルーツとして人気のシャインマスカットの食べ放題も「フルパラコース」にて展開中。爽やかな酸味と甘み、パリッとした食感が特徴で、季節のご褒美にふさわしい一品です。

「スイパラ秋の大収穫祭」対象コース・料金

内容：

【フルパラコース】

・生搾りモンブランに「抹茶」「紫芋」の新フレーバー登場

※生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコースでは食べ放題で提供

フルパラコース：ファーストプレート限定で提供フレーバーの中から1品

生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコース：提供フレーバーが食べ放題

・「シャインマスカット」も引き続き食べ放題

・「シャインマスカットタルト」「マスカット大福」も引き続き数量限定で登場

【全コース】

・新米「はえぬき」を使用した塩むすびが食べ放題

料金： ・フルパラコース

【平日】大人3500円 ／ 小人1800円

【土日祝】大人3800円 ／ 小人1800円

・生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコース

【平日】大人2390円 ／ 小人1240円

【土日祝】大人2490円 ／ 小人1240円

・スペシャルコース

【平日】大人1890円 ／ 小人1240円

【土日祝】大人1990円 ／ 小人1240円

・スイパラコース

【平日】大人1690円 ／ 小人1040円

【土日祝】大人1890円 ／ 小人1040円

話題の塩むすびと新フレーバーモンブランで秋を堪能！

昨年に続いて話題を集めた塩むすびと豚汁の組み合わせに加えて、モンブランの新フレーバーやシャインマスカットもそろう充実の内容です。甘いものとしょっぱいものを行き来できるので、最後まで飽きずに楽しめそう！

※価格は税込み表記です。