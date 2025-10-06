かっぱの「ランチ」690円～！店舗限定のお手頃昼メニュー、さらに拡大

かっぱ寿司は10月16日から、平日16時まで販売している「かっぱのランチセット」を新たに49店舗追加し、計142店舗で販売します。

かっぱ寿司、平日限定

お手頃「ランチ」を142店舗で展開

丼やにぎりのほか、ラーメンやうどんなど多彩なラインアップがお手頃価格でそろいます。

▲えび天うどん・茶碗蒸し・いなり2個セット 690円～

サクサク揚げたてのえび天がのったうどんに、定番人気の茶碗蒸しといなりを添えたランチセットです。

▲乙女鯛炙りの塩ラーメン・茶碗蒸し・いなり2個セット 720円～ ※10月22日まで

香ばしく炙った乙女鯛の旨みが溶け込んだ塩ラーメンに、店内仕込みの茶碗蒸しといなりが付いたランチセットです。

▲9種の海鮮丼あおさの味噌汁セット 990円～

9種の海鮮をのせた贅沢丼に、あおさの味噌汁を添えた満足感のあるセットです。

▲贅沢大えび天丼あおさの味噌汁セット 990円～

▲まぐろづくし丼あおさの味噌汁セット 990円～

▲贅沢うにいくら丼あおさの味噌汁セット 2070円～

▲にぎり12貫人気ネタ尽くし・茶碗蒸し・あおさの味噌汁セット 1220円～

▲かっぱの極み贅沢にぎり～秋の七貫～・茶碗蒸し・あおさの味噌汁セット 2180円～

かっぱ寿司の人気ランチがさらに広がる！

握りやちょうどいいサイズ感の麺類がバランスよくそろったランチは、ちょっとしたご褒美にもぴったり。手頃な価格でしっかり満足できる内容は、気分を切り替えたいお昼時にありがたい存在です。

対象店舗も拡大しているため、より多くのエリアでこのお得なランチを味わえるのも嬉しいですね。

※価格は税込み表記です。