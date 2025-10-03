かっぱ寿司「寿司食べ放題」が最大1200円安く！平日割が延長

かっぱ寿司は、食べ放題企画「かっぱの食べホー」において実施中の「平日割」と「平日学割」を10月15日まで延長します。



当初10月1日までの予定だったところ、実施期間が2週間延びました。 対象店舗は全国179店舗で、予約は公式アプリやウェブサイトから受け付けています。

「平日割」では、平日限定で、一般・シニアは通常価格から400円オフに。さらに学生は「平日学割（800円オフ）」との併用が可能で、これにより、対象の学生は最大1200円オフで利用できます。

「かっぱの食べホー」はおよそ100種類のメニューが食べ放題となる企画で、中とろや活〆はまち、ほたてなどの高級ネタから、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップがそろっています。

■かっぱの食べホー「平日割」概要

・実施店舗：179店舗（詳細はこちら）

・実施期間：10月15日まで予定 ※平日限定

・予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて受付中

・利用料金：

【メニュータイプA店舗】

一般：通常価格3890円→平日割適用後3490円 ※400円お得

シニア（65歳以上）：通常価格3890円→平日割適用後3490円 ※400円お得

学生：通常価格3890円→平日割＋学割適用後2690円 ※1200円お得

【メニュータイプB店舗】

一般：通常価格4190円→平日割適用後3790円 ※400円お得

シニア（65歳以上）：通常価格4190円→平日割適用後3790円 ※400円お得

学生：通常価格4190円→平日割＋学割適用後2990円 ※1200円お得

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

■かっぱの食べホー「平日学割」

・実施店舗：179店舗（詳細はこちら）

・実施期間：10月15日まで予定 ※平日限定

・予約受付：かっぱ寿司公式ウェブサイト・アプリにて受付中

・内容：会計時にレジにて学生証を提示すると、1名につき利用料金より800円引き

※10月15日までの期間は平日割との併用で1名につき利用料金より1200円引き

平日がお得！

食欲の秋に、お寿司からサイドメニューまで一度に楽しめる「かっぱの食べホー」をお得に体験できるチャンスです。平日学割と併用すると割引額が大きく、お財布に優しいのも魅力。この機会に、家族や友人と心ゆくまでお寿司を味わっては？

※価格は税込み表記です。