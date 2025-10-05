チーズこく旨！秋限定の「ベーコンエッグバーガー」はWソースが決め手

ファーストキッチンは10月9日、新商品「チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー」をはじめとする秋限定バーガー4品を発売します。

「ベーコンエッグバーガー」をWソースで濃厚に

看板商品「ベーコンエッグバーガー」を秋らしい味わいにアレンジし、食欲の秋にぴったりの濃厚な旨みを楽しめるラインアップです。

▲チーズこく旨BBQベーコンエッグバーガー 890円

濃厚チェダーチーズと、八丁味噌を隠し味にしたオリジナルのコク旨てりやきソース、さらにBBQソースのWソースで仕上げたバーガーです。グリルオニオンの旨みがぎゅっと詰まり、何度でも食べたくなる味わいです。

▲こく旨BBQベーコンエッグバーガー 850円

オリジナルコク旨てりやきソースとBBQソースで、秋の味覚に合う濃厚なバーガーに仕上げています。グリルオニオンの旨みも楽しめ、食欲をそそる1品です。

▲こく旨BBQベーコンエッグチキン竜田バーガー 790円

しょうが香るザクザク衣のチキン竜田と醤油を加えたバンズで、和の旨味を存分に味わえる秋限定バーガーです。

▲Jr.こく旨BBQベーコンエッグバーガー 610円

通常サイズの約半分のパティで、小腹が空いたときに手軽に楽しめるJr.サイズのバーガーです。

秋のこく旨バーガーが登場！

濃厚な味わいと香ばしさが魅力の、秋限定バーガーが登場。香り高いグリルオニオンとコク旨ソースの組み合わせは、肌寒いこれからの季節にぴったりです。

こちらの販売は11月下旬までの予定です。気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。