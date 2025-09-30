ベイクドなのにうっとりするほどしっとりなチーズケーキ、「パサつきゼロ」を実現したミスチの新作がすごい！

東京でしか買えないスイーツはいろいろありますが、その中の一つが「Mr. CHEESECAKE」、通称ミスチのチーズケーキ。レストランデザートのような濃厚で儚い食感を自宅で楽しむための商品として、冷凍することで完成するチーズケーキを提供しています。そんなミスチから、またまた常識破りの逸品が誕生しました！

「ベイクドチーズケーキは、少しパサつくもの」。その常識を覆すべくフレンチ出身の田村浩二シェフがたどり着いたのは、パルミジャーノ・レッジャーノとハチミツが織りなす「潤いのある」生地を使った、ベイクドなのにクリーミーなチーズケーキ。

グランスタ東京店限定で先行販売される「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は、「イタリアチーズの王様」を使って、うっとりするほどしっとりしたチーズケーキとのことで、これは気になる！

東京駅でしか買えないお土産がまた一つ♡

「Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店」で、「CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り）」を先行販売しています。

CREAMY BAKED CHEESECAKE 4個入り ※グランスタ東京店限定パッケージ

￥1,782（税込）

販売店舗：グランスタ東京店

販売開始日：2025年10月1日（水）～

「イタリアチーズの王様」とも呼ばれるパルミジャーノ・レッジャーノを、バター、アーモンドパウダー、ハチミツを使った生地は、しっとりとした食感。さらに生地の上にも振りかけて焼き上げ、チーズの香ばしさと旨味が倍増。

東京駅舎の赤レンガを思わせる深い赤色のパッケージで、東京土産にもぴったりです。

Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店

場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅 グランスタ東京 B1 銀の鈴エリア（改札内）

営業時間：8:00〜22:00（月〜土）、 8:00〜21:00（日・祝日）