４時間かけた「塩麹豚のロースト」がとろける…。象印食堂、本気すぎる秋冬限定ランチが想像以上

あの象印が手がけるレストラン「象印食堂 東京店」が、またまたとんでもない逸品を作り出しました。じっくり4時間かけて蒸し上げた「塩麹漬け豚のロースト」は、お箸でほろりと崩れる柔らかさ。口に入れた瞬間に広がる香ばしさと濃厚なごま味噌のコクは、まさに至福。この感動、ぜひ味わってみてほしいです。

象印食堂では秋冬メニューを提供中。メインは「鶏肉のせいろ蒸し」と「塩麴漬け豚のロースト」の2種類から選ぶことができ、どちらもごはんが進む進む。ご飯おかり必須の美味しさです！

おいしそうで心ときめく♡

「象印食堂 東京店」で秋冬メニューの提供がスタートしました。今回のコンセプトは「見て、ときめく。食べて、ととのう。こころほどける腸活和食。」です。

象印御膳（鯛茶漬け付）

柚子香る鶏肉のせいろ蒸し 特製ごま豆乳ポン酢で

￥2,300（税込）

しっとり柔らかなせいろ蒸しは、柚子の香りがふわっと立ち上って食欲をそそります。コクのある特製ごま豆乳ポン酢との相性も抜群！

塩麹漬け豚のロースト ごま味噌だれで

￥2,300（税込）

塩麹に漬け込んだ豚ロース肉を4時間かけて蒸し上げました。炙りの香ばしさと濃厚なごま味噌のコクに思わずごはんが止まりません。

象印食堂 東京店

住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワーKITTE丸の内5階

営業時間：＜ランチ＞11:00～15:00（L.O.14:15）

＜ディナー＞17:00～22:00（L.O.21:00）

定休日：KITTE丸の内の定休日に準ずる