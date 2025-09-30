不器用さんでも大丈夫！自分だけの「和小物」が作れる無料イベントが楽しすぎな「キモノ EXPO 2025」

日本の伝統文化って知ってるようでよく知らないもの。例えば私は着物を着たことはありますが、自分で着ることはできないし、種類もよく分かりません。

そんな着物をはじめとした伝統文化、伝統技術に触れられるイベント「キモノ EXPO 2025」が10月8日（水）から始まります。

世界に一つのオリジナル和小物を作ったり、パーソナルカラー診断で自分に似合う色を見つけたり。着物って古風なだけじゃない、もっと自由で楽しいものなんだって気づかせてくれるはず！

「和」が好きなら絶対楽しい！

10月8日（水）から13日（月・祝）まで、東京交通会館12階で「キモノ EXPO 2025」が開催します。

和のワークショップ

金継ぎや畳コースターづくり、日本刺繍・籐（とう）の帯留づくり、インド刺繍の半衿づくりなどさまざまな体験ができるワークショップ。伝統技術を気軽に体験できます。

着物作家・工房トーク

全国各地の職人の技と美を、着物作家や職人たちが案内します。博多織や西陣織など私でも耳にしたことがある名前から、琉球紅型などちょっとめずらしいものも。

もちろん着物にまつわるご相談やお悩みを解決できる「きものクリニック」や、お買い得品満載の「いろどりマーケット」など、着物好き必見のコーナーも充実しています。

キモノ EXPO 2025

開催期間：2025年10月8日（水）～2025年10月13日（月・祝）

会場：東京交通会館 12F ダイヤモンドホール

入場料：無料（各ワークショップにご参加いただく場合は、別途体験代が発生いたします)