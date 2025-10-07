「ジョッキパフェ」にもおいも！びくドン初の「おいもスイーツ」が登場

びっくりドンキーは初登場の「さつまいもデザート」4種を10月8日から期間限定で販売する。
びくドン初！おいもスイーツが販売スタート
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」で秋限定のデザートが登場。北海道ソフトクリームとさつまいもをかけ合わせた「さつまいもデザート」は今回初登場となる。
「おいもパフェ」「おいもサンデー」をはじめ、シェアサイズの「ジョッキパフェ」などを用意。ケーキデザート「フライドスイートポテト」もラインナップ。
シリーズとおして、これから旬を迎え、ほくほくした食感が愉しめるさつまいもとミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う仕上がりなんだとか。
▲おいもパフェ（690円）
ほくほくした食感を愉しめるよう、ダイスカットされたさつまいもをトッピング。カラメルソースと北海道ソフトクリームの相性抜群なハーモニーと下層にある青りんごゼリーのさっぱりとした味わいで最後まで飽きずに楽しめるメニュー。
▲おいもサンデー（490円）
北海道ソフトクリームと香ばしいカラメルを合わせ、トッピングされた大学いもがアクセントに。食後にぴったりな小さめサイズのデザート。
▲フライドスイートポテト（単品690円/コーヒーセット790円）
熱々の揚げたてさつまいもスティックに、カスタード風バニラアイスが相性抜群なケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選択できる。
▲ジョッキパフェ（おいも）（1590円）
たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（おいも）」では、「おいもパフェ」のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品。家族や友人とシェアをしながら楽しむことができる。
青リンゴゼリーの存在感に注目したい
秋の恵みを贅沢に感じることができ、思わず笑顔もほくほくと溢れてしまうような新作スイーツが揃った。
食後にもぺろっといけちゃいそうな贅沢おいもスイーツたち。独り占めしても、みんなでシェアしても楽しいのも嬉しい〜！最後まで食べられる工夫にも注目しながらいただきたい！
（※文中の価格はすべて税込）