もし、一生忘れられないお酒に出会えるとしたら、どうしますか？ 今週末、東京・大手町で開催される「JAPAN SPIRITS FESTIVAL」は、まさにそんな奇跡が起こる場所。世界最高賞に輝いた「山崎18年」をはじめ、全国から気鋭の蒸溜所が作る希少な一杯が集結します。

2025年10月4日㈯５日㈰ に開催され、今年で3回目となる日本の蒸溜酒祭「 JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025 」。出展蒸留所と出展アイテムが発表され、いまからどれを飲んでみようかとワクワクが止まりません！

推し蒸留所が見つかる「 JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025 」

2025年10月4日㈯５日㈰ の2日間、東京・大手町TOKYO TORCH Parkにて、日本の蒸溜酒祭「 JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025 」が開催されます。出展蒸留所と出展アイテム、ソフトドリンクとフードブースのメニューが発表されました。

10月4日（土）出展蒸留所・アイテム

10月5日（日）出展蒸留所・アイテム

参加方法

入場無料で、会場にて専用コインを購入し（１枚￥250から販売）各メーカーブースにて２枚からスピリッツ（蒸溜酒）と交換ができます。

前売りチケット

お得な前売りチケットをオリジナルグラス付で販売。

［前売りチケット内容］

前売チケット ￥2,500(税込)：

オリジナルグラス(１個)＋専用コイン10枚＋グラスサコッシュ（１枚）

前売りペアチケット ￥6,000(税込)：

オリジナルグラス(２個)＋専用コイン25枚＋グラスサコッシュ（２枚）

＊購入後のお客様都合によるキャンセルは原則として受け付けておりませんのでご了承ください。

＊ご来場できなかった場合、後日の払い戻しの対応はございません。

前売りチケット販売サイト：

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02uyvbyamrm41.html

国際的スピリッツコンペティションで最高賞を獲得したウィスキーをテイスティングできる「World SPIRITS Awards 2025 WINNERS 」ブースでは、ISCにて全部門の中での最高賞「シュプリーム・チャンピオン・スピリット」を獲得した「山崎18年」も並びます。

ジャパニーズウィスキー・クラフトジン・本格焼酎・泡盛・ラムなどを気軽に自由に飲み比べて、自分好みの「推し蒸溜所」を見つけに行きましょう！

JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025

日時：

10月4日(土) 、5日(日)14:00～19:00

会場：TOKYO TORCH Park （常盤橋タワー前広場）

住所：東京都千代田区大手町2-6-4