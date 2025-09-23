Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第132回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
予約なしでまだ間に合う！夢洲に行かずに味わえる万博展、大阪で開催
閉幕まで残すところあと12日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月1日（水）は、万博フィナーレに向け、会場外で開催される展覧会「世界のミャクミャク展」と「大阪・関西万博デザイン展」が注目を集めている。
閉幕まで二週間を切ったことで「駆け込み万博」が殺到し、パビリオンの予約はおろか、会場への入場も難しいともっぱらの評判の大阪・関西万博。
もっと万博を楽しみたいけど、会場に入れない…とお嘆きの方におすすめなのが会場外で行われる、万博に関連した二つの展覧会だ。
「世界のミャクミャク展」は10月1日から9日までJR大阪駅内の旅立ちの広場で開催される。
❤️「世界のミャクミャク展」開催決定💙— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) September 28, 2025
🗓️10月12日(日)～13日(月・祝)
📍ギャラリー WEST
万博関係者がそれぞれの個性や感性を活かして #ミャクミャク をペイント🎨
色とりどりのアレンジやユニークな表現が詰まったオリジナル作品の数々をぜひご覧ください🎉https://t.co/ImweXirDtopic.twitter.com/fT4TlQpVwk
この展覧会ではパビリオンスタッフをはじめとした万博関係者がペイントした万博公式キャラクター「ミャクミャク」が展示される。個性豊かでカラフルなミャクミャクの数々を予約不要で楽しめる機会をお見逃しなく。なお、万博会場内でも10月12日から13日まで展示が行われる。
私たちは、「世界のミャクミャク展」のために、個性とスタイルの異なる4体のユニークなミャクミャクを描きました！あなたのお気に入りはどれですか？ぜひ万博会場内のギャラリーWESTで実物をご覧ください：10月12日（日）〜10月13日（月）@expo2025_japan@SwissEmbassyJP@swissnexNetworkpic.twitter.com/yh2bmV8eWl— Swiss Pavilion (@Swiss_Pavilion) September 30, 2025
大阪駅でやってる世界のミャクミャク展。 pic.twitter.com/46TTuOUt2r— myumyu23 (@myumyu235) October 1, 2025
また、10月1日から10月19日まで、大阪府立江之子島文化芸術創造センター（enoco）では「大阪・関西万博デザイン展」が開催される。
【重大発表＆拡散希望】「ありがとう。またね。」もはや、パビリオンはおろか、万博会場にも入れない状況が続いていますが、なんと...!万博閉幕間際のこのタイミングである"明日"から大阪に「新しいパビリオン」が生まれます!「大阪・関西万博デザイン展」万博サテライトパビリオン。場所は万博会場へ… pic.twitter.com/RcTp7397ll— 引地耕太 | VISIONs CEO / COMMONs 代表 (@kouta_hikichi) September 30, 2025
この展覧会では大阪・関西万博におけるデザインが生まれるまでのプロセスを紐解き、アーティストやクリエーターが手がけた会場装飾やサウンドスケープを展示する。また、展示期間中には万博にかかわったプロデューサーやクリエイターが舞台裏を語るトークプログラム「EXPO DESIGN TALK」も開催される予定。入場無料でミャクミャクやこみゃくが生まれるプロセスを知ることができる、万博ロスの方にもうれしい展覧会となっている。
阿波座のenocoで本日から開催の大阪・関西万博デザイン展に行ってきました〜！ もはや万博会場内ってくらいこみゃくいっぱい🔴👀👀👀🔵— Yukitan (@CircleTrip) October 1, 2025
そして、こみゃくの生みの親こと引地耕太さんご本人がまさかの降臨！ サイン貰っちゃった…！😂😂😂#大阪関西万博#EXPO2025#大阪関西万博デザイン展pic.twitter.com/gOsNVRnhQe
X上では「これは行きたい」「ぜひ行かねばだけど大混雑の予感…！」「万博終わっても、こういう展示会があるのはうれしい」「嬉しいけれどもうちょっと長い期間開催して欲しい」などの意見が寄せられている。
この連載の記事
- 第131回
地方活性大屋根リングからブルーインパルスまで…万博の忘れられない景色を投稿するハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集める
- 第130回
地方活性「コンセプトのギャップが凄すぎる！」null2で落合陽一と明和電機がゲリラライブを開催！「ギターを弾く落合陽一」と「歌う明和電機」に観客大興奮
- 第129回
地方活性「最後に届いた、最初の物語」ミャクミャクの“生みの親”、山下浩平さんによる絵本「ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり」が予約販売スタート
- 第127回
地方活性万博イタリア館がまたまたバズった理由は「彫刻のリアルすぎる血管」!? まだ間に合う、注目パビリオン最新ランキング
- 第127回
地方活性万博・イタリア館にイタリア国外初のペルジーノ『正義の旗』が登場。最後の最後まで“すごい”パビリオンをガチ取材
- 第126回
地方活性シュール？それともかわいい？「アルプスの少女ハイジ」と「ミャクミャク」のコラボグッズ登場・ミャクミャク色に染まるハイジとユキちゃんに対するXでの反応は？
- 第125回
地方活性万博会場を熱狂の渦に包んだLisaの「炎」!! 世界中で愛される「鬼滅」主題歌はサウジアラビアナショナルデーでも大興奮！
- 第124回
地方活性関西万博の熱狂を、その先へ。日本のすっごい「町工場」を世界へ連れて行く壮大な計画「Beyond-EXPO」が動き出した！
- 第123回
地方活性「俺たちのつじさん！おめでとう」みんなが愛した関西万博非公式マップの作者が落合陽一さんから受けた招待劇に、ネット中から祝福と感謝の声あふれる「全パビリオンから招待されてほしい」
- 第122回
地方活性現代魔法（3DCG）で大阪万博会場に完全顕現した「'70年万博」について当時小3だった僕が語り尽くそう