Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第131回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

大屋根リングからブルーインパルスまで…万博の忘れられない景色を投稿するハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集める

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　閉幕まで残すところあと13日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月30日（火）は、大阪・関西万博X公式アカウントが発信しているハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集めている。

　大阪・関西万博X公式アカウントが「大阪・関西万博での忘れられない景色・瞬間」を「#EXPO2025Forever」をつけて投稿するよう呼びかけている。

　この呼びかけに対し、早くも多くの投稿が寄せられており、その内容もはためく万博旗、大屋根リング、オールナイト万博の思い出、花火、バルト館に寄贈された大量のミャクミャク、万博会場上空を飛ぶブルーインパルスなど様々だ。

　万博閉幕まであと13日。日を追うごとに来場者数が増しているため、投稿は以降も増えることが予想される。今後もこのタグに注目したい。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

