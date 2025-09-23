大屋根リングからブルーインパルスまで…万博の忘れられない景色を投稿するハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集める

閉幕まで残すところあと13日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月30日（火）は、大阪・関西万博X公式アカウントが発信しているハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集めている。

大阪・関西万博X公式アカウントが「大阪・関西万博での忘れられない景色・瞬間」を「#EXPO2025Forever」をつけて投稿するよう呼びかけている。

この呼びかけに対し、早くも多くの投稿が寄せられており、その内容もはためく万博旗、大屋根リング、オールナイト万博の思い出、花火、バルト館に寄贈された大量のミャクミャク、万博会場上空を飛ぶブルーインパルスなど様々だ。

万博閉幕まであと13日。日を追うごとに来場者数が増しているため、投稿は以降も増えることが予想される。今後もこのタグに注目したい。