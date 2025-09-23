Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第131回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
大屋根リングからブルーインパルスまで…万博の忘れられない景色を投稿するハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集める
閉幕まで残すところあと13日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月30日（火）は、大阪・関西万博X公式アカウントが発信しているハッシュタグ「 #EXPO2025Forever 」が注目を集めている。
大阪・関西万博X公式アカウントが「大阪・関西万博での忘れられない景色・瞬間」を「#EXPO2025Forever」をつけて投稿するよう呼びかけている。
閉幕まであと2週間！— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) September 29, 2025
🔴大阪・関西万博での忘れられない景色・瞬間はなんですか？？🔵
「 #EXPO2025Forever 」をつけて投稿してください😊#EXPO2025#大阪・関西万博pic.twitter.com/GkmHQSHB2i
この呼びかけに対し、早くも多くの投稿が寄せられており、その内容もはためく万博旗、大屋根リング、オールナイト万博の思い出、花火、バルト館に寄贈された大量のミャクミャク、万博会場上空を飛ぶブルーインパルスなど様々だ。
┊✧✧✧ BEST PHOTO ✧✧✧┊— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) September 29, 2025
2025.09.29
✨
🔴🔵👏💙❤
✨#EXPO2025#大阪・関西万博#EXPO2025Foreverpic.twitter.com/jtqVGXpEul
あ、あとやっぱゲート前の万国旗にトキメキを禁じ得なかった！— ぱつわれ (@ci28100) September 29, 2025
#EXPO2025Foreverpic.twitter.com/ZwFYm4e5WZ
🔴大阪・関西万博での忘れられない景色・瞬間はなんですか？？🔵— Yoshi (@yoshi_uron) September 29, 2025
万博に泊まったことです😅
いわゆるオールナイト万博
ヘルスケアパビリオンで寝ました。#EXPO2025Foreverpic.twitter.com/q4w929t6mN
万博行く前からこの時間帯にこの画角で撮りたかった📸#expo2025foreverpic.twitter.com/1EGUP5HS2U— いとやん (@itoyan1005) September 29, 2025
万博で楽しかった事沢山あるけど、大屋根リング越しの花火はほんと良かったなぁ。— YU (@genjituhakinari) September 29, 2025
これから行く人も花火は並ばず見れるので、楽しんで欲しいな。#EXPO2025Foreverpic.twitter.com/XvQQ56PFbF
7/13に見たブルーインパルス✈️— の ぶ よ し 🍀 (@nobu_nightplay) September 29, 2025
ブルーインパルス×ミャクミャク像の写真が撮れて大満足でした☺️
#EXPO2025Forever
#EXPO2025
#大阪・関西万博pic.twitter.com/CIOT2bwtEp
#EXPO2025Foreverpic.twitter.com/aOmt52G0D1— しお (@forleeee_kt) September 29, 2025
#EXPO2025Forever— アストレいちご (@hytoAE) September 29, 2025
さよなら
じゃないよ
いつかまたね pic.twitter.com/1KrTOVwW3Q
万博閉幕まであと13日。日を追うごとに来場者数が増しているため、投稿は以降も増えることが予想される。今後もこのタグに注目したい。
