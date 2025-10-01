ご飯大盛り無料！うなぎ×出汁巻きの“豪快丼”がお値うち

名代 宇奈ととは10月3日から「うなぎと出汁巻き玉子の至高のダブル丼」（1300円）を発売する。

ご飯が止まらない！「うなぎと出汁巻き玉子の至高のダブル丼」

名代 宇奈ととでは、この時期を彩る企画として「月見メニュー」を展開中。シリーズとして発売する「うなぎと出汁巻き玉子の至高のダブル丼」は、「うな丼W」にふわふわに焼き上げた出汁巻き玉子を1本まるごと豪快にのせた、インパクト抜群の一杯。

宇奈とと特製の白出汁で仕上げた出汁巻き玉子は、箸を入れるとじゅわっと広がる優しい甘みと出汁の旨みが特徴。そこに秘伝のタレをまとった香ばしいうなぎを重ね、仕上げに海苔をトッピング。海苔の香りが鰻の旨みを引き立て、最後の一口までご飯が止まらなくなるおいしさだという。



店内飲食・テイクアウトは1300円、デリバリーは1800円。 なお、店内飲食に限りご飯の大盛無料。



販売は11月16日までを予定している。

【販売店舗】

＜東京＞神田店、新橋店、新宿センタービル店、上野店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、立川店、調布店

＜神奈川＞川崎店

＜富山＞ファボーレ富山店

＜石川＞近江町市場

＜京都＞伏見稲荷

＜大阪＞京橋店、本町店、南森町店、九条店、梅田店、十三店、あびこ店、香里園店

＜兵庫＞姫路店

＜熊本＞サクラマチクマモト店

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞曳舟店

このボリュームで1300円はお手頃

紅葉シーズンのおでかけランチや家族との団らん、仕事帰りの自分へのご褒美にもぴったりな贅沢丼。うなぎは高級なイメージが強いが、しっかりボリュームがあってこのお値段なのはうれしい。

思わず写真に撮りたくなる一杯は、この秋の思い出になりそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）