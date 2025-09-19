「コンセプトのギャップが凄すぎる！」null2で落合陽一と明和電機がゲリラライブを開催！「ギターを弾く落合陽一」と「歌う明和電機」に観客大興奮

閉幕まで残すところあと14日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月29日（月）は、null2で開催された、落合陽一さんと明和電機のコラボライブが注目を集めている。

大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「null2」前でパビリオンプロデューサーの落合陽一さんと、オタマトーンやパチモクの製造者として知られる芸術ユニット「明和電機」がコラボゲリラライブを行った。

炎天下でパソコンも熱暴走を起こす中、7分間にわたるライブは大盛況のうちに幕を閉じている。

なお、明和電機は「null²」の外壁を叩き、ゆがみを生成する装置の一つを制作しているほか、落合さんと明和電機の”代表取締役社長”土佐信道さんはともに筑波大学のOBであり、筑波大学で教鞭をとっているという共通点がある。

このライブに対し、X上では「null²と明和電機とギター弾く落合さんとか見たかった！」「クッソ楽しそう」「落合さんのギター姿カッコいい」「明和電機の社長の歌がうますぎる」「明和電機と落合陽一のコンセプトのギャップが凄すぎる！」「直に見れた観客が羨ましい」などの意見が投稿されている。