Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第130回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「コンセプトのギャップが凄すぎる！」null2で落合陽一と明和電機がゲリラライブを開催！「ギターを弾く落合陽一」と「歌う明和電機」に観客大興奮
閉幕まで残すところあと14日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月29日（月）は、null2で開催された、落合陽一さんと明和電機のコラボライブが注目を集めている。
大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「null2」前でパビリオンプロデューサーの落合陽一さんと、オタマトーンやパチモクの製造者として知られる芸術ユニット「明和電機」がコラボゲリラライブを行った。
今日は落合さんとライブ。直射日光でパソコンが熱暴走してフリーズしました！あせった！ pic.twitter.com/cbL51lzcJ7— 明和電機 (@MaywaDenki) September 28, 2025
【100日後にヌルになるパビリオン：カウントダウン・イベント】— Expo2025 「null²（ﾇﾙﾇﾙ）」シグネチャーパビリオン公式 (@expo2025_null2) September 28, 2025
あと15日！落合陽一＆明和電機ゲリラライブ実施
本日11:00 null²パビリオンにて落合陽一＆「明和電機」によるコラボ・ゲリラライブを実施しました！
楽器や機材には炎天下の厳しい環境の中、落合プロデューサーはギター演奏を披露。… pic.twitter.com/KV3ALwjKBK
炎天下でパソコンも熱暴走を起こす中、7分間にわたるライブは大盛況のうちに幕を閉じている。
明和電機ヌルヌルライブ！ #null2#expo2025pic.twitter.com/pWda0SlhOE— 落合陽一 Yoichi OCHIAI (@ochyai) September 28, 2025
なお、明和電機は「null²」の外壁を叩き、ゆがみを生成する装置の一つを制作しているほか、落合さんと明和電機の”代表取締役社長”土佐信道さんはともに筑波大学のOBであり、筑波大学で教鞭をとっているという共通点がある。
落合さんパビリオンの壁の一部がボヨンボヨンしてますが、実は明和電機製のノックする装置が叩いてます。#null2#expo2025pic.twitter.com/8cqnNCKPty— 明和電機 (@MaywaDenki) September 28, 2025
このライブに対し、X上では「null²と明和電機とギター弾く落合さんとか見たかった！」「クッソ楽しそう」「落合さんのギター姿カッコいい」「明和電機の社長の歌がうますぎる」「明和電機と落合陽一のコンセプトのギャップが凄すぎる！」「直に見れた観客が羨ましい」などの意見が投稿されている。
