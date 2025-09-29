このページの本文へ

10月2日（木）のジサトラKTUはお休みです！

次回のジサトラKTUは10月9日（木）を予定しております！

2025年09月29日 07時00分更新

文● ASCII

10月2日のジサトラKTUは諸事情により、お休みとなります。 　
次回のジサトラKTUは10月9日の予定です！お楽しみに！


　次回10月9日の予定はこちらです！

　アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

　「ジサトラKTU」は毎週木曜20:00から放送スタート！
　自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報
放送日：　2025年10月9日（木）
時間　：　20:00～20:30　放送予定
番組　：　Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 30:ジサトラKTU #393

▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei
加藤勝明（KTU）（@kato_kats

【お知らせ】
　「ジサトラKTU」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655484/

