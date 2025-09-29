次回のジサトラKTUは10月9日（木）を予定しております！

10月2日（木）のジサトラKTUはお休みです！

10月2日のジサトラKTUは諸事情により、お休みとなります。

次回のジサトラKTUは10月9日の予定です！お楽しみに！



次回10月9日の予定はこちらです！

アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと“ジサトラ”のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

「ジサトラKTU」は毎週木曜20:00から放送スタート！

自作好きも、そうでない方も、ぜひ、ごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報

放送日： 2025年10月9日（木）

時間 ： 20:00～20:30 放送予定

番組 ： Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 30:ジサトラKTU #393

▽出演者

ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）

加藤勝明（KTU）（@kato_kats）