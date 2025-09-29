このページの本文へ

MSIが新型CPUクーラー「MAG COREFROZR AA13」発表　AMD AM5/AM4・Intel LGA1851/1700対応

2025年09月29日 12時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI、新型CPUクーラー「MAG COREFROZR AA13」シリーズを発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは、サイドフロー型の空冷CPUクーラー「MAG COREFROZR AA13」と「MAG COREFROZR AA13 WHITE」を10月3日に発売すると発表した。価格は3,980円となる。

コンパクト設計で幅広いPCケースに対応

　MAG COREFROZR AA13シリーズは、高さ152mmというコンパクトサイズが特徴。多くのPCケースに容易に組み込めるよう設計されているという。さらに120mmのARGBファンを標準搭載しており、MSIのライティングソフト「Mystic Light」に対応。ユーザーの好みに合わせてRGBイルミネーションを自在にカスタマイズできる。

高効率な冷却性能と静音性

　冷却面では、CycloBlade 7ファンと高効率ヒートシンクを採用。これにより、静音性と高い放熱性能を両立している。特にCPUダイレクトタッチヒートパイプ技術により、CPUからの熱を素早くヒートパイプに伝導し、フィン全体で効率的に放熱。長時間の高負荷環境でも安定した冷却を実現するとしている。

　対応ソケットはAMDのSocket AM5/AM4に加え、IntelのLGA 1851/1700もサポート。最新世代から従来世代まで、幅広いCPUに対応可能だ。

ブラックとホワイトの2色展開、デザイン性も重視

　外観デザインにもこだわり、カラーはブラックとホワイトの2種類を展開。トップカバーにはレーザー刻印によるMSIの象徴「ドラゴンエンブレム」が施されており、ゲーミングPCや自作PCに洗練された印象を与える。性能とデザインを兼ね備えたCPUクーラーとして、幅広いユーザーにアピールする製品となっている。

