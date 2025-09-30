Syntech「Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic Keyboard」新発売　超低遅延の最新ゲーミングキーボード

Syntech、近未来型ゲーミング体験を実現する「Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic Keyboard」を発表

ゲーミングデバイスを手掛けるSyntechは、9月29日に「Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic Keyboard」を正式発表した。中国・深圳発の最新モデルで、最先端のRapid Trigger技術を搭載。価格は22,800円で、Syntech公式サイトのほか、ビックカメラやヨドバシカメラでも購入可能だ。

圧倒的な応答速度と精度を実現

「Chronos 68」は、競技レベルのパフォーマンスを追求するゲーマー向けに開発されたハイエンドモデル。0.776msという超低遅延と8000Hzポーリングレートを誇るNanoTriggerテクノロジーを搭載し、瞬時のキーリセットを可能にするRapid Trigger機能で、VALORANTやFortniteなどのeスポーツタイトルにおいて圧倒的な操作スピードを発揮するという。

柔軟なカスタマイズと先進機能

アクチュエーションポイントは0.1mmから3.5mmまで自由に調整可能。プレイスタイルや用途に合わせた細やかなカスタマイズが容易だ。さらに、WASD操作をスムーズにするSnapTap Movement Controlや、1キーで最大4入力が可能なSuper Tap機能を搭載。アルミ合金フレームとPBTキーキャップにより、耐久性と打鍵感の両立も実現している。

幅広いユーザーに最適な設計

Syntech創業者のEdward氏は「Chronos 68はゲーマーだけでなく、クリエイターやビジネスユーザーにとっても理想的なパートナーになるだろう」とコメント。競技ゲーミングだけでなく、制作や業務用途でも活躍するキーボードとして設計されている。

発売記念プロモーションも実施

販売パートナーを通じて提供される本製品は、特別プロモーション「秋の感謝祭」の対象となる。10月4日から10月10日までの期間限定で、通常価格22,800円が19,800円に割引される特別オファーが用意されている。

まとめ

「Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic Keyboard」は、ゲーミングキーボード市場に新たな基準を打ち立てる一台だ。超低遅延・高精度な入力とカスタマイズ性、そして競技シーンからクリエイティブ用途まで幅広く対応する拡張性を備えている。