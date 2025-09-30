GIGABYTEの新ゲーミングモニター「MO27Q2A」登場　QD-OLED＆280Hz対応

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTE（ギガバイト）ブランドの最新ゲーミングモニター「GIGABYTE MO27Q2A」を10月3日に発売する。価格はオープンで、販売はAmazonを通じて行われる予定だ。注目すべきは、最先端のQD-OLED技術を採用している点だ。

圧倒的な映像表現とスペック

「GIGABYTE MO27Q2A」はSamsung製QD-OLEDパネルを搭載し、鮮やかで臨場感あふれる映像体験を提供。応答速度はわずか0.03ms、リフレッシュレートは280Hzと、ゲーミングモニターとしてトップクラスの性能を誇る。さらにHDRに対応しており、暗部から明部までなめらかで美しい映像が再現されるという。



加えて、有機EL特有の焼き付きリスクを軽減する「AI OLEDケア」機能を搭載し、長時間の使用でも安心してプレイできるよう設計されている。

高解像度＆広色域対応

解像度はQHD（2560×1440）で、色域はDCI-P3を99%カバー。色の再現性に優れ、映像制作や配信にも活用できる。ディスプレイ表面にはアンチリフレクション加工が施され、どの角度からでもクリアで視認性の高い映像を楽しめる点も魅力だ。

多彩な接続端子とゲーミング機能

インターフェースにはHDMI 2.1やDisplayPort 1.4を備え、最新のゲーム機やPCとの接続にも柔軟に対応。さらにゲームプレイをサポートする多彩なアシスト機能も搭載されており、没入感を高める工夫が随所に施されている。

「GIGABYTE MO27Q2A」は、プロゲーマーから映像美を重視するユーザーまで、幅広い層にとって信頼できる相棒となるだろう。