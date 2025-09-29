Thermaltake最新PCパーツ登場！ 高効率電源・ARGBケース・静音ファンをアスクが発売

アスクは、10月3日よりThermaltake社の最新製品を順次発売すると発表した。新たに登場するのは、高効率電源ユニット「TOUGHPOWER GT」シリーズ、ミドルタワーPCケース「View 380 XL TG ARGB Future Dusk」、そしてRGBファン「CT Reverse ARGB Sync」シリーズだ。

TOUGHPOWER GTシリーズ

「TOUGHPOWER GT」シリーズは、80PLUS GOLD認証を取得した高効率電源ユニット。Active PFC回路を搭載し、PCI Express 5.1にも対応するなど、最新の電力管理技術を採用している。奥行きは140mmとコンパクトで、省スペース設計のPCケースにも柔軟に対応できるのが特徴だ。

View 380 XL TG ARGB Future Dusk

「View 380 XL TG ARGB Future Dusk」は、強化ガラスパネルを採用したミドルタワー型PCケース。ピラーレスデザインとデュアルチャンバー構造により、優れたエアフローとケーブルマネジメント性を実現している。さらに、MSI・GIGABYTE・ASUS製の背面コネクタ設計にも対応しており、最新マザーボードとの相性も抜群だという。

CT Reverse ARGB Syncシリーズ

「CT Reverse ARGB Sync」シリーズは、リバースファンブレードにより背面からの吸気が可能なARGBファン。9個のアドレサブルRGB LEDを搭載し、対応マザーボードと同期することで美しいイルミネーションを演出する。ハイドロリックベアリングを採用しており、高い静音性と耐久性も兼ね備えているという。

価格と販売情報

各製品の予定価格は以下の通り。



・TOUGHPOWER GTシリーズ：22,800円前後〜25,800円前後

・View 380 XL TG ARGB Future Dusk（Amazon専売モデル）：19,980円前後

・CT Reverse ARGB Syncシリーズ（Amazon専売モデル）：4,980円／5,480円前後