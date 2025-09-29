ASRock新マザーボード2モデル登場｜X870 Taichi Creator & Pro-A WiFiが10月3日発売

ASRock新製品マザーボード「X870シリーズ」、10月3日発売

シー・エフ・デー販売は、ASRockブランドの最新マザーボードとして、AMD X870チップセット搭載のATXモデル『X870 Taichi Creator』および『X870 Pro-A WiFi』を、10月3日に発売すると発表した。価格は、『X870 Taichi Creator』が64,800円前後、『X870 Pro-A WiFi』が29,610円前後の見込み。

ハイエンド志向の「X870 Taichi Creator」

「X870 Taichi Creator」は、クリエイターやハイエンドPCユーザー向けに設計された上位モデル。

電源設計：21フェーズ・80A SPS構成により、VGAの2枚差し環境でも安定した電力供給を実現。

ストレージ性能：PCIe Gen5x4対応のM.2スロットを2基搭載し、大容量かつ高速なSSD環境を構築可能。

拡張性：最大40Gbps（理論値）の転送速度を誇るUSB4ポートを2基装備。

ネットワーク：10GbEと5GbE LANを各1ポートずつ備え、さらにWi-Fi 7とBluetoothも標準搭載。

これにより、動画編集や3DCG制作など高負荷なクリエイティブワークに対応できる環境を提供する。

コストパフォーマンス重視の「X870 Pro-A WiFi」

「X870 Pro-A WiFi」は、コストを抑えつつも安定した性能を求めるユーザーに向けたモデル。

耐久性：高耐久コンポーネントを採用し、長時間稼働でも安定性を維持。

機能性：PCIe Gen5x4対応M.2スロットやUSB4ポートを搭載し、ハイエンドモデルに劣らない拡張性を確保。

ネットワーク：2.5GbE LANポートを1基装備し、Wi-Fi 7およびBluetoothを標準搭載。

価格を抑えつつも最新規格をしっかりと押さえた構成で、幅広いユーザーにとって導入しやすい選択肢となるだろう。