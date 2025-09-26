INNOCN、27インチMini LEDディスプレイ「GA27V1M」登場｜4K/160Hz・FHD/320Hzデュアルモード搭載

INNOCN、27インチMini LEDモニター「GA27V1M」を日本発売開始

INNOCNは9月25日、新型27インチMini LEDモニター「GA27V1M」を日本市場で正式に発売した。この最新ディスプレイは、ゲーマーとクリエイターの双方に最適化された次世代の映像体験を提供するという。

圧倒的な映像表現力

「GA27V1M」は、2304分割のローカルディミングゾーンとDisplayHDR 1000に対応。深みのある黒から鮮烈なハイライトまで幅広く表現でき、映画鑑賞やゲームはもちろん、映像制作やデザインの現場でもその真価を発揮する。

ゲーミング性能の進化

最大320Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を搭載し、滑らかで正確な操作感を実現。さらにAdaptive Sync対応により、激しいアクションシーンでもブレやティアリングを排除する。

また、使用シーンに応じて4K@160HzとFHD@320Hzを切り替え可能。プロからアマチュアまで幅広いユーザーが満足できる柔軟性を備えている。

プロ仕様の色再現性

色域は99% sRGBと99% DCI-P3をカバーし、さらにΔE<2の高精度な色再現を実現。映像編集やデザイン制作など、正確なカラー表現が求められる作業にも対応する。

洗練されたデザインと高い接続性

ミニマルでスタイリッシュなデザインに加え、豊富な接続端子を搭載。PCやゲーム機など多様なデバイスとの互換性を確保し、あらゆるシーンで快適に利用可能だという。



INNOCN「GA27V1M」は、ゲーミング性能・映像制作向け性能・デザイン性・接続性のすべてを兼ね備えた次世代27インチMini LEDモニター。ハイスペックを求めるゲーマーやクリエイターにとって、注目すべき一台といえるだろう。