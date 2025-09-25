ASUSがデュアルチャンバー型PCケース「A32 Case」を発表｜ブラック＆ホワイト2色展開

ASUS JAPANは9月25日、デュアルチャンバー構造を採用したピラーレス型ATX対応PCケース「ASUS A32 Case」を発表した。カラーはブラックとホワイトの2種類がラインナップされ、販売開始は9月26日を予定している。

ASUS A32 Caseの特徴

「ASUS A32 Case」の最大の特長は、マザーボードやグラフィックカードを収めるスペースと、電源ユニットやストレージを収めるスペースを分離したデュアルチャンバー構造だ。この設計により効率的なエアフローを実現し、発熱を抑えることで安定した動作環境を提供する。さらに、ケーブルマネジメント用のスペースも広く確保されており、初心者でもスムーズに組み立てられる点が魅力だ。

また、フロントと左サイドにガラスパネルを採用したピラーレスデザインを採用。270度のパノラマビューを実現し、内部パーツをどの角度からもシームレスに眺めることができる。

圧倒的な冷却性能と拡張性

冷却性能も強力で、最大10基の120mmファンを搭載可能。効率的なエアフローに加え、360mmサイズのラジエーターにも対応する。さらに、165mmまでの空冷CPUクーラー、最大420mmのグラフィックカード、最大220mmの電源ユニットをサポートしており、幅広いPCパーツとの高い互換性を備えている。

配線部分には高品質シリコン製ケーブルグロメットを採用。内部を美しく整えられるだけでなく、デザイン性も高めている。

幅広いユーザーに対応するカスタマイズ性

「ASUS A32 Case」は、最新のハイエンドPC構築にも十分対応できる拡張性と互換性を誇るPCケースだ。ブラックとホワイトの2色展開により、ゲーミングPCからクリエイター向けPCまで、スタイルや用途に合わせて選択できる。